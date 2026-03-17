大阪市を中心に運行する地下鉄「大阪メトロ」ではこのたび、すべての駅で可動式ホーム柵の設置が完了。３月１８日の谷町線・八尾南駅の運用開始をもって、同社によると関西の鉄道会社で最大規模となる全９路線全１３４駅（ニュートラムはホームドア）の整備が完了する。

同社の発表資料によると、可動式ホーム柵は利用客のホームへの転落や電車との接触を防ぐため、２００６年の今里筋線の建設に合わせて整備を進め、２５年度末までに全駅での整備完了を目指して工事を進めてきた（１９８１年に開業したニュートラムのホームドアは除く）。整備完了に伴い、転落・接触事故の件数は２００６年度から９０％以上減少しているという。

◆各路線の可動式ホーム柵の整備完了年度

・御堂筋線：心斎橋と天王寺駅が１４年度、他の全駅は２０年度〜２１年度

・谷町線：東梅田駅が１９年度、他の全駅は２４年度から２５年度

・四つ橋線：西梅田と大国町駅が２１年度、他の全駅は２３年度〜２４年度

・中央線：谷町四丁目と森ノ宮駅が２３年度、他の全駅は２４年度

・千日前線：１４年度に全駅

・堺筋線：堺筋本町駅に１９年度、他の全駅に２２年度

・長堀鶴見緑地線：大正から鶴見緑地駅に１０年度、他の全駅に１１年度

・今里筋線：０６年度に全駅

・ニュートラム：住之江公園から中ふ頭駅に８１年度、他の全駅に９７年度