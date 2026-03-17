「不審な男が白い粉を路上のあちこちにまいた」。

こんな通報が今月９日、兵庫県警尼崎北署にあり、多数の署員や消防隊員が急行する騒ぎになった。毒物や劇物、または覚醒剤など違法薬物ではないか。緊張が走ったが、さて、粉の正体は――。

通報は午後７時４０分頃、阪急武庫之荘駅前からだった。１０人以上の署員や、応援要請を受けた消防隊員らも駆け付けた。

確認されたのは、南方向へ点々と、数メートル間隔で歩道にまかれた粉。十数か所にわたっており、脇にはチョークで矢印も書かれていた。安全を確保しつつ回収され、鑑定機器のある西宮市消防に持ち込まれた。

署員らが「身長１メートル７０前後で派手な色のパーカ姿」という目撃情報をもとに男を捜すと、午後１１時過ぎ、近くの飲食店から特徴の似た人物が出てきた。職務質問に、酔いも冷めた様子で大阪市在住の５５歳だと答え、「これです」と差し出したのは「小麦粉」の袋。あぜんとする署員らに、男はこう説明した。

街中を舞台に、鬼ごっこ形式のランニングゲームをしていた。鬼役に逃走方向を示すルールに従い、小麦粉を目印に使った――。

こうしたゲームは全国的に人気で、ＳＮＳで開催日時や場所を指定。初対面の者同士でスポーツ感覚で鬼ごっこを楽しむといい、男は３月中に西宮市と神戸市でも行うとＳＮＳで告知していたという。

この夜、男はゲーム後、他の参加者と「打ち上げ」に興じていた。店の外では粉の回収に見物人も集まる騒動になっているなど思いもしなかったようで、「ご迷惑かけました」と平謝り。危険な物質ではないとの鑑定結果も届き、歩道を掃除すると約束したため、今回は厳重注意で終わった。

署幹部は「何事もなく安心した」と言いつつ、くぎを刺す。「人騒がせにもほどがある。公共の場所だとの意識を忘れてはいけない」。再びこうした騒ぎがあれば、道路交通法などでの立件も検討するという。