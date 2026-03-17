「赤ちゃんは、ふわふわで柔らかいものだと思っていた」。出産時のアクシデントで重度脳性まひと診断された長男・嶺（れい）くん。抱き上げてもまるで棒のように突っ張っている体。周囲の赤ちゃんと「生きている世界が違う」と突きつけられる日々。しかも、この子育てには終わることがありません。18歳で支援が途切れる「福祉の断絶」という壁。想像を超えた過酷な日常の先で、ひとりの母が向き合う「制度の不条理」と、愛するわが子のために貫く「執念」の記録。

【写真】「まひでなかなか首がすわらなかった」幼少期の息子さんと（全14枚）

「赤ちゃんは、ふわふわで柔らかいものだと思っていた」

── 2013年、長男・嶺くんは重度の脳性まひという診断を受けました。当時の心境は「パニック状態だった」そうですね。

永島さん：まさか自分の子が…という思いでした。退院時のMRI検査で医師から「運動機能をつかさどる部分が真っ白になっている」と告げられたんです。「この子は脳性まひです」という宣告。希望に満ちているはずの時期に、奈落の底に突き落とされたような感覚でした。

── 妊娠30週での緊急帝王切開。嶺くんは産声を上げることなく、チアノーゼを起こしていました。

永島さん：生まれたらすぐにNICUに運ばれ、入院期間は3か月間。自分を責め続けました。管につながれた小さな姿を見て、「無事に生んであげられなかった」と、申し訳なさで毎日泣いていたんです。でも、そのときは小さく生まれても、元気に育つ子もたくさんいるので、「いつかは大丈夫になる」と、かすかな希望を捨てていなかったのですが…。

── 退院後の日常は、想像を絶する過酷なものでした。

永島さん：赤ちゃんって、一般的にはふわふわして丸くて、抱き上げると柔らかいものだと思っていました。でも、嶺は違ったんです。まひの影響で手足がつねに突っ張っていて、全身がカチカチに強張っていて…。しかも、まったく眠らない子で。少しウトウトしても、私の関節が「ポキッ」と鳴る音にさえ敏感に反応して跳ね起きるくらい。だから、私も眠れない日が続いて…。当時の記憶が抜け落ちているほど、心身ともに限界でした。

「生きている世界が違う」という、静かな絶望

── 生後9か月、追い打ちをかけるように「難治性ウェスト症候群」の診断が下ります。重いてんかんで、知的障害や発達の遅れを合併するそうですね。

永島さん：「脳性まひでも、いつかはおしゃべりができるはず。寝返りくらいは…」という最後のかすかな光さえ、消された気がしました。この先、この子がどう成長していくのか、出口の見えない暗闇に放り出されたようでした。

── 焦燥感から親子プール教室に通うも、すぐに断念したそうですね。

永島さん：周りの子は、定型発達の子ばかりで。会うたびにどんどん成長していくんです。対照的に、嶺は首も腰も据わらないままで。よくないことだとはわかっていても、どうしても他の子と比べてしまうんです。「あの子たちは、生きている世界が違うんだ」と。突きつけられた、残酷な現実に耐えられない日々でした。

終わりのない子育てと福祉制度が抱える「18歳の壁」

── 1歳を過ぎ、投薬によって発作が落ち着いたことで、嶺くんに笑顔が戻ったそうですね。療育の仲間たちとの出会いが、永島さんの心を少しずつ溶かしていったのでしょうか。

永島さん：障がいのある子を連れて外出するのは、それだけで大仕事です。夜もお世話が必要だから寝不足でフラフラ。その状態で大量の荷物を抱え、車いすを押し、療育に通っていました。でも、他のママたちは強くてたくましかったです。「私も泣いている場合じゃない」と、彼女たちの姿に救われ、「私も頑張らないと」と励みになりました。

周囲の明るいママたちに支えられてきたという

── 現在、12歳になった嶺くん。特別支援学校に通う日々のなかで、永島さんは今、新たな「社会の壁」を見つめています。

永島さん：嶺はいつも笑顔。学校も大好きで、楽しそうな姿を見るとこちらまで元気をもらいます。ただ、この子の子育てに「卒業」はありません。夜中も数時間おきに起きて、床ずれを防ぐために体の向きを変えてあげる「体位変換」が必要です。嶺が大きくなっていく一方で、逆に私の体力は少しずつ落ちていきます。いつまでこの子の体を抱き上げられるだろうか…という不安は、つねに隣り合わせです。

嶺くんの笑顔を見るのが何よりも幸せだという

── さらに、日本の福祉制度が抱える「18歳の壁」という現実があります。

永島さん：18歳になると、これまで通っていた学校や放課後デイサービスが利用できなくなります。障害を持つ子が、社会の中で居場所を失ってしまうわけです。私自身も、嶺がいなかったとしたら、この問題に気づくこともありませんでした。子どもを授かる前の私は、自分のことしか考えていない人間だったんです。それが守らなくてはいけない存在ができて、見える世界が大きく変わりました。

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赤ちゃんを抱き上げたとき、その体が棒のように突っ張っていたら。そして、その育児に「卒業」がないと知ったとき、あなたならどう現実を受け止めますか。

「自分のことしか考えていなかった」と語る永島さんが、夜通しの体位変換を12年こなし、18歳で支援が途切れる社会の矛盾に声を上げ始めるまで。その原動力は、単なる母性という言葉では片づけられない、凄まじい「執念」でした。その姿に触れて、あなたが今、当たり前だと思っている「日常」や「18歳の門出」の見え方は変わりましたか？

取材・文：齋田多恵 写真：永島祥子