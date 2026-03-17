気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「他人の時間の価値」を理解できていない

「今日のごはん会、用事ができたからやっぱりなしにしてください！」

こんなことを先日言われた。

メイクをして髪も巻いて、さあ家を出ようとしていたところに聞いたため、相手の無責任さを感じてしまった。

私はこのごはん会のために、チケットがなかなか取れない観劇の予定を断っていた。

最初から断ってくれていれば、そちらに行けたかもしれない。

そう思うと、呆れた気持ちと悔しい気持ちが残った。

そして、ここで気づいたことがある。

この問題は「ドタキャン」ではない。もっと根本的な問題がある。

それは、「他人の時間の価値」を理解していないことだ。

時間は、お金と違って取り戻すことができない。

そして、人は誰かと約束すると、その時間のために他の選択肢を捨てている。

だからこそ、他人の時間を平気で奪う人は、自分では気づかないうちに周囲の信頼を失っていく。

そういう人は、いわば「時間泥棒」だ。

こうした「時間泥棒」とは、距離を置いたほうがいい。

「時間泥棒」とかかわるのはやめよう

このような「時間泥棒」はどこでも出会う可能性がある。

もし出会ってしまったら、なるべく関わるのを避けよう。

人間関係も、途中でやめていい。つまらない、役に立たないと思える状況があり、そこから途中で離れればもっと有意義な時間を過ごせるのなら、積極的にそうしよう。

――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（p225）より

「この人と付き合っていたら、いつかいいことがあるかもしれない。」

そう思って付き合いを続けてしまう人もいる。

しかし忘れてはいけない。

その人のために空けていた時間で、本当は別のことができたかもしれないという事実だ。

本を読むこともできた。

好きな人と会うこともできた。

行きたかった場所に行くこともできた。

人生は、思っているよりずっと短い。

だからこそ、「他人の時間を奪う人」とは、距離を置く勇気を持ったほうがいい。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）