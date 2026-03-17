スターバックス新作♡白桃が主役のフラペチーノで楽しむ春のカスタマイズ

スターバックスから、フルーツ好きにはたまらない新しいフラペチーノが登場します。“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、自分好みの組み合わせを楽しめる「My フルーツ³ フラペチーノ®」シリーズに、みずみずしい『完熟白桃』が仲間入り♡甘く香る白桃の果実感をダイレクトに楽しめる、春にぴったりのフローズンドリンクです。カスタマイズ次第で味わいが変わる、スターバックスならではの新しいフルーツ体験に注目です。

完熟白桃の贅沢フラペチーノ

『My フルーツ³ フラペチーノ® 完熟白桃』



お持ち帰り価格：776円／店内利用価格：790円

新たに登場するのは、白桃の甘さと香りをたっぷり楽しめるフラペチーノ。

完熟した白桃をそのまま凍らせ、フルーツミックスベースとブレンドしたフローズンドリンク。

もぎたての白桃を思わせるシャキッとした果肉ソースを合わせることで、白桃そのもののジューシーな甘さを楽しめる仕上がりです。軽やかな飲み心地で、最後まで爽やかに味わえるのも魅力です。

サイズ：Tallサイズのみ

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自分好みにカスタマイズ

「My フルーツ³ フラペチーノ®」は、自分好みにカスタマイズできるのが最大の魅力。

ブレンドするフルーツ、ベース、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツなど、複数の素材を自由に選ぶことができます。

今回新たに『フルーツミックス』ベースが追加され、ミルクやティーと合わせたカスタマイズもさらに広がりました。

例えば、ブラックティーをベースに組み合わせると、紅茶の香りとほどよい渋みが加わり、まるでピーチティーのような華やかな味わいに。気分に合わせて、自分だけの一杯を作れるのが楽しいポイントです。

発売中のフルーツフラペチーノ

『My フルーツ³ フラペチーノ® ストロベリー』

お持ち帰り価格：776円／店内利用価格：790円

『My フルーツ³ フラペチーノ® バナナマンゴー＆アサイーベリー』

お持ち帰り価格：776円／店内利用価格：790円

現在販売中のフルーツフラペチーノも合わせて楽しめます。

サイズ：Tallサイズのみ

※アーモンドミルクは牛乳や乳飲料ではありませんが、本商品には乳成分を含みます。

※アサイー・ブルーベリー果肉・果汁5％未満

自分だけのフルーツ体験

スターバックスの「My フルーツ³ フラペチーノ®」は、フルーツを自由に組み合わせて楽しめる新感覚ドリンク。

新登場の完熟白桃は、甘く華やかな香りとみずみずしい果肉感が魅力で、春の気分をぐっと高めてくれます♡

その日の気分に合わせてカスタマイズすれば、飲むたびに違う味わいに出会えるのも楽しいポイント。スターバックスで、自分だけのフルーツフラペチーノ体験を楽しんでみてはいかがでしょうか♪