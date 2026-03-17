『オドぜひ』4代目アシスタント発表 中京テレビ入社1年目・吉澤陽菜アナ 報道志望、歴史好き、オタク気質【プロフ＆コメント】
中京テレビ制作『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』（通称・オドぜひ）の新アシスタントとして、同局入社1年目・吉澤陽菜アナウンサーが就任した。
【ソロショット】『オドぜひ』新アシスタントの吉澤陽菜アナウンサー
『オドぜひ』は、2012年4月にスタートし、現在全国28局で放送中。オードリーに会いたいという人にクチコミを投稿してもらい、採用されるとスタジオでオードリーに会うことができるというシンプルな番組。
4代目となる番組新アシスタントは、中京テレビに2025年入社した吉澤アナに決まった。
交代が発表された3月16日の放送では、実家が老舗精肉店ということから、オードリーに“松阪牛すき焼きを自ら振る舞う”という異例の「味覚審査」に挑戦した。
アシスタント初回（23日放送）の収録では、吉澤アナをより深く知ってもらうための「自己紹介企画」を実施。「ロールモデルは誰？」という質問から飛び出した“予想外の答え”に、スタジオは仰天。さらに、オードリーの“ロールモデル話”へと発展し、大盛り上がりの展開となる。
中京テレビでは月曜深夜、日本テレビでは木曜深夜に放送。
■吉澤陽菜アナウンサー プロフィール
名前：吉澤 陽菜(よしざわ・ひな)
出身地：東京都
入社年：2025年4月入社
担当番組：
『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです』
『キャッチ！』エンタメコーナーなど
趣味・関心：ゲーム、アニメ、クラシック音楽、織田信長
好きな食べ物：ラーメン、イチゴ、お肉
■コメント
――4代目新アシスタントに就任し、収録を終えた感想は？
始まるまでは、正直すごく不安でした。報道志望だったこともあって、「真面目で面白くない私に務まるのかな」と不安でいっぱいで…。でも収録が始まると、現場が本当に温かかったです。
収録後は、「楽しかった」という気持ち、そして「次はどんなぜひらーさんに会えるんだろう」というワクワクが大きくなりました。
――オードリーさんの印象は？
本当に優しい方々です。打ち合わせの段階では、あまり多くは話されない印象でしたが、収録で私に関するクイズを出した際、“私をどうぜひらーさんと絡ませるか”など、私のことを知ろうとしてくださる姿がとても温かかったです。
――気になる“ぜひらー”は？
「歴史」が大好きなので、三国志の漫画の表紙を再現できるぜひらーさんと、ぜひ一緒にチャレンジしてみたいと思っています。
――アシスタントとしてこれからの意気込みは？
今はまだ、「どういうアシスタントが求められているのか」「自分はどうあるべきか」を模索中ですが、私自身けっこう“オタク気質”なので、誰よりも深くぜひらーさんにハマって、寄り添っていけるのではないかなと思っています。これからの収録で、たくさんのぜひらーさんにお会いし、一緒に番組を作り上げ、高め合えるアシスタントになりたいです。スポーツ経験もあるので、ぜひらーさんと勝負する企画にも挑戦してみたいです！対戦系のクチコミ、お待ちしています！
■『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』歴代アシスタント
初代 市野瀬瞳
2代目 磯貝初奈
3代目 阿部芳美
【ソロショット】『オドぜひ』新アシスタントの吉澤陽菜アナウンサー
『オドぜひ』は、2012年4月にスタートし、現在全国28局で放送中。オードリーに会いたいという人にクチコミを投稿してもらい、採用されるとスタジオでオードリーに会うことができるというシンプルな番組。
4代目となる番組新アシスタントは、中京テレビに2025年入社した吉澤アナに決まった。
アシスタント初回（23日放送）の収録では、吉澤アナをより深く知ってもらうための「自己紹介企画」を実施。「ロールモデルは誰？」という質問から飛び出した“予想外の答え”に、スタジオは仰天。さらに、オードリーの“ロールモデル話”へと発展し、大盛り上がりの展開となる。
中京テレビでは月曜深夜、日本テレビでは木曜深夜に放送。
■吉澤陽菜アナウンサー プロフィール
名前：吉澤 陽菜(よしざわ・ひな)
出身地：東京都
入社年：2025年4月入社
担当番組：
『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです』
『キャッチ！』エンタメコーナーなど
趣味・関心：ゲーム、アニメ、クラシック音楽、織田信長
好きな食べ物：ラーメン、イチゴ、お肉
■コメント
――4代目新アシスタントに就任し、収録を終えた感想は？
始まるまでは、正直すごく不安でした。報道志望だったこともあって、「真面目で面白くない私に務まるのかな」と不安でいっぱいで…。でも収録が始まると、現場が本当に温かかったです。
収録後は、「楽しかった」という気持ち、そして「次はどんなぜひらーさんに会えるんだろう」というワクワクが大きくなりました。
――オードリーさんの印象は？
本当に優しい方々です。打ち合わせの段階では、あまり多くは話されない印象でしたが、収録で私に関するクイズを出した際、“私をどうぜひらーさんと絡ませるか”など、私のことを知ろうとしてくださる姿がとても温かかったです。
――気になる“ぜひらー”は？
「歴史」が大好きなので、三国志の漫画の表紙を再現できるぜひらーさんと、ぜひ一緒にチャレンジしてみたいと思っています。
――アシスタントとしてこれからの意気込みは？
今はまだ、「どういうアシスタントが求められているのか」「自分はどうあるべきか」を模索中ですが、私自身けっこう“オタク気質”なので、誰よりも深くぜひらーさんにハマって、寄り添っていけるのではないかなと思っています。これからの収録で、たくさんのぜひらーさんにお会いし、一緒に番組を作り上げ、高め合えるアシスタントになりたいです。スポーツ経験もあるので、ぜひらーさんと勝負する企画にも挑戦してみたいです！対戦系のクチコミ、お待ちしています！
■『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』歴代アシスタント
初代 市野瀬瞳
2代目 磯貝初奈
3代目 阿部芳美