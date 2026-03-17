【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めてみよう！ ヒントは日常会話でよく出てくる言葉
普段、何気なく耳にしたり口にしたりしている言葉の「リズム」に注目してみませんか？
今回は、物事の構造を説明する言葉や日常会話で欠かせない便利なフレーズなどを用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
め□□ずむ
たし□□
にわ□□
ヒント：機械の装置や、物事が動くための一定の仕組み、原理のことを何と呼ぶ？
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▼解説
めかにずむ（メカニズム）
たしかに（確かに）
にわかに（俄かに）
論理的な仕組みを指す「メカニズム（めかにずむ）」、納得の意味を示す「確かに（たしかに）」、そして急な変化を表す「俄かに（にわかに）」。精密なシステムから心の動き、状況の移り変わりまで、全く異なる文脈を持つ3つの言葉が「かに」という音によって一つにつながりました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物事の構造を説明する言葉や日常会話で欠かせない便利なフレーズなどを用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
め□□ずむ
たし□□
にわ□□
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正解：かに正解は「かに」でした。
▼解説
めかにずむ（メカニズム）
たしかに（確かに）
にわかに（俄かに）
論理的な仕組みを指す「メカニズム（めかにずむ）」、納得の意味を示す「確かに（たしかに）」、そして急な変化を表す「俄かに（にわかに）」。精密なシステムから心の動き、状況の移り変わりまで、全く異なる文脈を持つ3つの言葉が「かに」という音によって一つにつながりました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)