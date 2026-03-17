物事の仕掛けや仕組みを表す専門的な言葉や相手への強い同意を示す相づちなど、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。論理的な思考や日常の会話シーンを思い浮かべながら、正解へとつながるパーツを探し出してみましょう。

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普段、何気なく耳にしたり口にしたりしている言葉の「リズム」に注目してみませんか？

今回は、物事の構造を説明する言葉や日常会話で欠かせない便利なフレーズなどを用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

め□□ずむ
たし□□
にわ□□

ヒント：機械の装置や、物事が動くための一定の仕組み、原理のことを何と呼ぶ？

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正解：かに

正解は「かに」でした。

▼解説
めかにずむ（メカニズム）
たしかに（確かに）
にわかに（俄かに）

論理的な仕組みを指す「メカニズム（めかにずむ）」、納得の意味を示す「確かに（たしかに）」、そして急な変化を表す「俄かに（にわかに）」。精密なシステムから心の動き、状況の移り変わりまで、全く異なる文脈を持つ3つの言葉が「かに」という音によって一つにつながりました。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)