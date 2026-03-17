お笑い芸人・みなみかわ（43）が16日に放送されたテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演した。妻に隠しているへそくりの金額を告白した。

今回は「上田を騙せたら1万円フェイクニュース選手権」の第2回が放送された。同企画は3人が話したエピソードの中から上田晋也が「リアル」か「フェイク」を見破るというもの。

「誰にも言ってない秘密」というトークテーマで、みなみかわがリアルエピソードを話した。冒頭に「妻にはまだ言ってないんですけど…」と切り出して「2017年に、当時の事務所のTKOの木本さんから仮装通貨っていうものの存在を聞かせていただきまして、買ったんです」と振り返った。

購入金額については「大体30万円くらい」と明かし「それを上がったり下がったりをずっと見てた。けど、ある時にめっちゃ暴落しちゃって“うわー…こんなんやるべきじゃないわ”と思って、そのまま置いてた」と、暴落のショックで見ることもなくなり放置していた。

すると「去年見たら、それが500万円になってて」と大幅の黒字に転換していた。そのため「俺、嫁に内緒で500万円のへそくりがあるんで…コレ（番組を）見られたらバレます」と伝えていた。