ファミマで酪農家応援。“生乳50%”の贅沢いちごミルク＆アイスバーが今日から登場
【モデルプレス＝2026/03/17】ファミリーマートでは、チルドカップ飲料の「春のおいしいいちごミルク」と、「国産牛乳のミルクアイスバー」を、2026年3月17日（火）より全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。
【写真】ファミマで「ウマ娘5周年」コラボ決定
「春のおいしいいちごミルク」は、栃木県産いちご果汁と、生乳を50％使用し、隠し味に北海道産生クリームを加えたチルド飲料だ。あえて甘さを控えめに調整しており、ミルクといちごをバランスのよい味わいに仕立てている。パッケージには愛らしい牛のイラストとともに、JA全農のブランド「ニッポンエール」のロゴが配され、国産素材へのリスペクトが表現されている。
「国産牛乳のミルクアイスバー」は、同じく国産牛乳を50%配合したアイスキャンディー。北海道産の生クリームを合わせることで、すっきりとした牛乳本来のキレのある味わいの中に、しっかりとしたミルクのコクを感じられる仕立てとなっている。製品に含まれる乳原料はすべて国産にこだわった。
ファミリーマートが45周年のモットーに掲げる「いちばんチャレンジ」より派生し、「いちばん環境にやさしい」を目指した取り組みの一環として、農林水産省と一般社団法人Jミルクが立ち上げた官民共同プロジェクトである「牛乳でスマイルプロジェクト」に賛同。学校給食が休止となる春休み期間中の牛乳消費の落ち込みを防ぎ、酪農家を応援するため、今回の商品発売に至った。（modelpress編集部）
【価格】184円（税込198円）
【価格】139円（税込150円）
【発売地域】全国
【Not Sponsored 記事】
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◆生乳50%使用、すっきりかつ濃厚なミルクの味わい
「春のおいしいいちごミルク」は、栃木県産いちご果汁と、生乳を50％使用し、隠し味に北海道産生クリームを加えたチルド飲料だ。あえて甘さを控えめに調整しており、ミルクといちごをバランスのよい味わいに仕立てている。パッケージには愛らしい牛のイラストとともに、JA全農のブランド「ニッポンエール」のロゴが配され、国産素材へのリスペクトが表現されている。
「国産牛乳のミルクアイスバー」は、同じく国産牛乳を50%配合したアイスキャンディー。北海道産の生クリームを合わせることで、すっきりとした牛乳本来のキレのある味わいの中に、しっかりとしたミルクのコクを感じられる仕立てとなっている。製品に含まれる乳原料はすべて国産にこだわった。
◆牛乳消費拡大に向けたファミリーマートの取り組み
ファミリーマートが45周年のモットーに掲げる「いちばんチャレンジ」より派生し、「いちばん環境にやさしい」を目指した取り組みの一環として、農林水産省と一般社団法人Jミルクが立ち上げた官民共同プロジェクトである「牛乳でスマイルプロジェクト」に賛同。学校給食が休止となる春休み期間中の牛乳消費の落ち込みを防ぎ、酪農家を応援するため、今回の商品発売に至った。（modelpress編集部）
■春のおいしいいちごミルク
【価格】184円（税込198円）
■国産牛乳のミルクアイスバー
【価格】139円（税込150円）
【発売地域】全国
【Not Sponsored 記事】