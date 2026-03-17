元日向坂46丹生明里「東京P.D.」season2に不気味なセミナー会員役でゲスト出演 柏原収史はキーマン熱演
【モデルプレス＝2026/03/17】元日向坂46・丹生明里、柏原収史が、俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ系火9ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」（毎週火曜21時〜）season2にゲスト出演する。
【写真】元日向坂46、ノースリワンピからほっそり二の腕
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。season1として2026年1月クールで地上波ドラマとして放送後、FODでseason2の独占配信を行うことも決まっている。
警視庁といえば、大都市・東京の治安を司る大警察組織。その警視庁の「広報課」は組織の情報の全てが集まる部署であり組織の内側と外側の境界線、人間の体で言えば“皮膚”にあたる大切な部位なのだが、その内実はあまり知られていない。警視庁の広報課は守備範囲が広く、中でも2係は新聞やテレビなどの報道機関を担当している。
2係は対内部的には、警視庁の広報、事件が起きた際には記者会見や情報管理の段取り、捜査幹部との折衝、記者と捜査セクションとの情報管理や折衝を行うなどしている。一方、対外的には、メディアとの交流を通じて、時に利用し、時に情報をリークしてコントロールを試みるなど、一筋縄ではいかない仕事だ。殺人事件が起きた際は捜査本部の会議にも出席し、誘拐事件が起きれば「報道協定」という契約をメディアと結んで事件解決にあたる。そこに、とある理由で送り込まれた“捜査一課”に行くはずだった主人公の刑事を通して警視庁という組織で起きるさまざまな出来事と事件を描きながら組織と人間模様の面白さを描く、サスペンスあり、胸を熱くする仲間との絆ありの社会派警察エンターテインメントドラマが誕生する。
丹生が演じるのは、自己啓発セミナー団体である“新生自尊の会”の会員・箕輪美喜江（みのわ・みきえ）。ある事件の鍵を握る重要な人物で、福士演じる今泉麟太郎（いまいずみ・りんたろう）らにとっては不気味な存在となる。
丹生は、元日向坂46のメンバーで、9thシングル「One choice」のセンターに抜擢。2025年に卒業するまで、グループの顔として活躍していた。「DASADA」シリーズ（2020年／日本テレビ系）や映画「室井慎次 敗れざる者」（2024年／東宝）や「室井慎次 生き続ける者」（2024年／東宝）などに出演し、俳優としても躍進している。
柏原が演じるのは、冴島康太（さえじま・こうた）。今後の物語を大きく揺るがす、season2のキーマンとも呼べる謎の人物・冴島を柏原が熱演する。冴島が、小笠原海（超特急）演じる丸井や、丹生演じる箕輪とどのようにストーリーで交わっていくのか。
柏原は、「人間・失格〜たとえばぼくが死んだら」（1994年／TBS系）で俳優デビュー。そして、映画「スリ」（2000年）では第10回日本映画批評家大賞・新人賞を受賞するなど、これまで数えきれないほどの話題作に出演してきた。近年では「大病院占拠」（2023年1月クール／日本テレビ系）や「119エマージェンシーコール YOKOHAMA BLACKOUT」（2026年／フジテレビ系）に出演するなど、常に第一線で活躍し続けている。
警視庁の広報VS刑事部＆公安部＆キャリア。刑事から広報へ異動になった主人公とその仲間たちを通して、事件捜査の裏で活躍する広報課を描く完全オリジナルストーリーの新しい警察ドラマを送り出す。（modelpress編集部）
まさか自分が出演させていただけるとは、夢にも思っていなかったので心の底からうれしかったです！ありがとうございます。私が演じる箕輪美喜江は、自分の中の信じるものへの気持ちが強いキャラクターであります。同じ強い思いを持っていても、育った環境や価値観で人の感性は変わるものなのだと感じました。正解とは何なのか、どの視点からも楽しめるストーリーとなっておりますので、みなさんお楽しみに！
さまざまな警察ドラマがある中で“広報課”という新たな切り口で繰り広げられる本作。警察、政治、権力、私欲など表裏一体で描かれる第1話を観た時に一気に惹きつけられました。重心の低く素敵なキャストに囲まれ、出演が決まったときは身の引き締まる思いでした。次はどんな事件が起き、どんな展開が待っているのか。ぜひ1人でも多くの方にご覧いただきたいと思います。お楽しみに！
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【写真】元日向坂46、ノースリワンピからほっそり二の腕
◆福士蒼汰主演「東京P.D.」season2
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。season1として2026年1月クールで地上波ドラマとして放送後、FODでseason2の独占配信を行うことも決まっている。
2係は対内部的には、警視庁の広報、事件が起きた際には記者会見や情報管理の段取り、捜査幹部との折衝、記者と捜査セクションとの情報管理や折衝を行うなどしている。一方、対外的には、メディアとの交流を通じて、時に利用し、時に情報をリークしてコントロールを試みるなど、一筋縄ではいかない仕事だ。殺人事件が起きた際は捜査本部の会議にも出席し、誘拐事件が起きれば「報道協定」という契約をメディアと結んで事件解決にあたる。そこに、とある理由で送り込まれた“捜査一課”に行くはずだった主人公の刑事を通して警視庁という組織で起きるさまざまな出来事と事件を描きながら組織と人間模様の面白さを描く、サスペンスあり、胸を熱くする仲間との絆ありの社会派警察エンターテインメントドラマが誕生する。
◆丹生明里、不気味なセミナー団体会員役
丹生が演じるのは、自己啓発セミナー団体である“新生自尊の会”の会員・箕輪美喜江（みのわ・みきえ）。ある事件の鍵を握る重要な人物で、福士演じる今泉麟太郎（いまいずみ・りんたろう）らにとっては不気味な存在となる。
丹生は、元日向坂46のメンバーで、9thシングル「One choice」のセンターに抜擢。2025年に卒業するまで、グループの顔として活躍していた。「DASADA」シリーズ（2020年／日本テレビ系）や映画「室井慎次 敗れざる者」（2024年／東宝）や「室井慎次 生き続ける者」（2024年／東宝）などに出演し、俳優としても躍進している。
◆柏原収史、今後の物語を大きく揺るがすキーマンに
柏原が演じるのは、冴島康太（さえじま・こうた）。今後の物語を大きく揺るがす、season2のキーマンとも呼べる謎の人物・冴島を柏原が熱演する。冴島が、小笠原海（超特急）演じる丸井や、丹生演じる箕輪とどのようにストーリーで交わっていくのか。
柏原は、「人間・失格〜たとえばぼくが死んだら」（1994年／TBS系）で俳優デビュー。そして、映画「スリ」（2000年）では第10回日本映画批評家大賞・新人賞を受賞するなど、これまで数えきれないほどの話題作に出演してきた。近年では「大病院占拠」（2023年1月クール／日本テレビ系）や「119エマージェンシーコール YOKOHAMA BLACKOUT」（2026年／フジテレビ系）に出演するなど、常に第一線で活躍し続けている。
警視庁の広報VS刑事部＆公安部＆キャリア。刑事から広報へ異動になった主人公とその仲間たちを通して、事件捜査の裏で活躍する広報課を描く完全オリジナルストーリーの新しい警察ドラマを送り出す。（modelpress編集部）
◆丹生明里コメント
まさか自分が出演させていただけるとは、夢にも思っていなかったので心の底からうれしかったです！ありがとうございます。私が演じる箕輪美喜江は、自分の中の信じるものへの気持ちが強いキャラクターであります。同じ強い思いを持っていても、育った環境や価値観で人の感性は変わるものなのだと感じました。正解とは何なのか、どの視点からも楽しめるストーリーとなっておりますので、みなさんお楽しみに！
◆柏原収史コメント
さまざまな警察ドラマがある中で“広報課”という新たな切り口で繰り広げられる本作。警察、政治、権力、私欲など表裏一体で描かれる第1話を観た時に一気に惹きつけられました。重心の低く素敵なキャストに囲まれ、出演が決まったときは身の引き締まる思いでした。次はどんな事件が起き、どんな展開が待っているのか。ぜひ1人でも多くの方にご覧いただきたいと思います。お楽しみに！
【Not Sponsored 記事】