虹咲カリナ、『週プレ』でデビューの超新星が再降臨！魅力増したグラビア披露

虹咲カリナが、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。

虹咲カリナ ©小塚毅之／集英社

【プロフィール】

虹咲カリナ（にじさき・かりな）

2008年1月17日生まれ 愛知県のとある村出身 身長161cm

特技＝料理、ブラジリアン柔術

2025年4月に『週刊プレイボーイ』の表紙で芸能界デビュー＆芸名募集。以降、数々のグラビア誌に登場したほか、ショートドラマへの出演やアパレルモデルにも挑戦。これからどんな活躍が待っているか、ますます目が離せません！

公式X & Instagram & TikTok【@nizisaki_karina】

公式ファンクラブ【https://nizisakikarina.com/】

今号の『週プレ』は、目を見張る美しきスタイル・宮部のぞみの表紙と巻頭グラビアに、全12ポーズ収録のDVD映像は40分！ デビュー25周年、ますますキレイになった杉本有美、いつの間にこんなに色気が！宇咲の最新撮り下ろしも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】虹咲カリナ写真集「萌芽」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月16日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】虹咲カリナ写真集「萌芽」©小塚毅之／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』13＆14合併号は3月16日に発売！