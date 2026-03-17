虹咲カリナ、『週プレ』でデビューの超新星が再降臨！魅力増したグラビア披露
虹咲カリナが、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。
【プロフィール】
虹咲カリナ（にじさき・かりな）
2008年1月17日生まれ 愛知県のとある村出身 身長161cm
特技＝料理、ブラジリアン柔術
2025年4月に『週刊プレイボーイ』の表紙で芸能界デビュー＆芸名募集。以降、数々のグラビア誌に登場したほか、ショートドラマへの出演やアパレルモデルにも挑戦。これからどんな活躍が待っているか、ますます目が離せません！
公式X & Instagram & TikTok【@nizisaki_karina】
公式ファンクラブ【https://nizisakikarina.com/】
今号の『週プレ』は、目を見張る美しきスタイル・宮部のぞみの表紙と巻頭グラビアに、全12ポーズ収録のDVD映像は40分！ デビュー25周年、ますますキレイになった杉本有美、いつの間にこんなに色気が！宇咲の最新撮り下ろしも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】虹咲カリナ写真集「萌芽」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月16日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
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