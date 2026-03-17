芸人・スギちゃんは、全国に14人しかいないカリスマ温泉ソムリエの資格を持っていた！ 彼が温泉の独自知識を披露すると、スタジオのリアクションは意外にも……!?

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スギちゃんいわく、温泉ソムリエは全国に約３万3000人もいるが、ランクは“星なし”から“５つ星”まであり、“４つ星”以上の獲得者はごくわずか。その中で彼は、14人しかいない”３つ星”獲得者こと”カリスマ温泉ソムリエ”の1人だ。

そんなカリスマ温泉ソムリエのスギちゃんがおすすめするのは、「数えきれないぐらい行っています」という徳島の祖谷（いや）温泉。日本三大秘境の1つ・祖谷渓をケーブルカーで下った先にあり、四季折々の景色の中で浸かる露天風呂が人気だ。

“美肌の湯”である祖谷温泉の泉質は、アルカリ性単純硫黄温泉。スギちゃんによると、「肌っていうのは酸性なんです。アルカリが入ることによって中和される。そうすることによって、古い角質が溶け出す。ゆえにキレイなお肌になります」とのこと。

さらにスギちゃんは、「ここでカリスマ的なことを言いますよ！」と前置きし、「今まで温泉に入ってきて、出るときどうしますか？ 洗い流して出ていませんか？ もったいないね～！」と発言。

「ザキヤマ」こと山崎弘也（アンタッチャブル）が、「シャンプーとか体洗ってから温泉に入って……？」とたずねると、スギちゃんは「洗わなくていいんです、体も」と断言！ 続けて、「なぜなら温泉の効果で肌をキレイにするんです。洗ったうえにまたやったら痛めちゃいます！」と説明した。

ほかにもスギちゃんは、「塩化物泉は保湿とかいらないです。もうツルツルのままです」とキッパリ。一方で、彼から同意を求められた温泉ソムリエ“1つ星”の川村エミコ（たんぽぽ）は、「あぁ～そうですね～……」と断言を避けたため、ザキヤマは塚地武雅（ドランクドラゴン）とともに、「なんか（テンションに）差があるんですけど」「不安なの？」「あんま乗ってないけど」「言い切っていいのかなみたいな」などとツッコみまくった。

なお、スギちゃんの温泉にまつわる独自豆知識は、3月13日深夜に放送されたバラエティ番組『ザキ山小屋』（ABCテレビ）で披露された。同番組ではほかにも、スギちゃんが川村とともに、人生で一度は行くべき日本の名湯を紹介した。

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