トランプ大統領「日本は石油の95％をホルムズ海峡に依存」日本などへ船舶護衛の協力を再要求　IEAは備蓄放出開始

アメリカのトランプ大統領は「日本は石油の95％をホルムズ海峡から得ている」と繰り返し述べ、日本や中国などに対しホルムズ海峡での船舶の護衛を改めて求めました。

アメリカ・トランプ大統領：

（ホルムズ海峡から石油を）日本は95％、中国は90％、多くの欧州諸国もかなりの量得ている。韓国は35％だ。だからホルムズ海峡で協力してほしい。

トランプ大統領は16日、「我々の国よりもはるかに海峡に経済的に依存している他の国々に対し、強く働きかける」と述べ、日本や中国、韓国の名前をあげホルムズ海峡での船舶の護衛を改めて求めました。

トランプ大統領は「アメリカが約40年間、何百億ドルもの費用をかけて守ってきた国の中には、協力しない国が1、2カ国ある」と不満を示しました。

一方、フランスについては10点中8点だと評価し、アメリカに協力するとの見通しを示しました。

協力する国の名前は今後発表されるということです。

こうした中、IEA（国際エネルギー機関）は16日、加盟各国による石油備蓄の協調放出を始めたと発表しました。

また、今回の放出を終えてもまだ約14億バレルが残っていると説明し、「さらなる対応を行うことができる」と追加放出の用意があることを表明しました。