きのうは、高知、岐阜、甲府でさくら開花の発表がありました。きょうも広い範囲で晴れて、花の開花を促す陽気になりそうです。ただ、関東は雲が広がりやすく、夜は一部でにわか雨の可能性があります。

【青空広がる関東を中心に夜はにわか雨も】

高気圧に覆われて、日中は穏やかに晴れる所が多くなりそうです。ただ、北海道は午前中を中心に、ところどころで雪が降るでしょう。また、関東南部は雲が広がりやすく、夜遅くなると一部でにわか雨の可能性があります。

【日中は4月並みの暖かさも】

日中の気温はきのうと同じくらいで、関東から西は16℃前後と、日差しの暖かさを感じられそうです。名古屋で18℃、仙台で13℃など、4月上旬並みとなる所もある見込みです。朝と日中の気温差が大きい所もあるため、調節のしやすい服装がよさそうです。花粉の飛ぶ量も多い予想です。ヒノキの花粉も飛び始めているため、対策を心がけましょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：6℃ 釧路：6℃

青森 ：8℃ 盛岡：10℃

仙台 ：13℃ 新潟：10℃

長野 ：12℃ 金沢：13℃

名古屋：18℃ 東京：16℃

大阪 ：17℃ 岡山：17℃

広島 ：16℃ 松江：14℃

高知 ：18℃ 福岡：17℃

鹿児島：20℃ 那覇：23℃

【あすは西から雨雲】

あすは西から天気が下り坂で、午後は西日本を中心に雨脚の強まる所もありそうです。夜は東日本にも雨の範囲が広がる見込みです。木曜日の午前中は雨の残る所もありますが、日中は晴れ間の戻る所が多いでしょう。ただ、関東は雲が取れにくく、すっきりしない天気となりそうです。この先も気温は平年並みか高めで、週末は広い範囲で4月並みの陽気になるでしょう。

【今週は続々と春のたより】

きのうはさくら前線のスタートとなりました。きょうは名古屋で開花の発表があるかもしれません。あすは東京で開花の予想となっていて、今週はさくら開花ラッシュとなりそうです。