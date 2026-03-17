俳優相島一之（64）が16日夜、Xを更新。「戦争」について、思いをつづった。

現在、米イスラエルによるイラン攻撃を発端に、中東情勢が緊迫化するなど、世界情勢が不安定となっている。

こうした中、相島は「戦争はしちゃダメ 外交をしよう」と書き出し、「戦争は外交の失敗 戦争に加担しない」とつづった。

ちなみに19世紀のプロイセンの陸軍少将で「戦争論」を著したカール・フォン・クラウゼヴィッツが同書の中で「戦争は政治の延長、継続である」という趣旨の、戦争は政治目的達成のための手段という考え方を語っている。その後、世界大戦など悲惨な戦争を何度も経て、「戦争論」で記されたこうした考え方へのアンチテーゼ的な意味も込め、複数の政治家や著名人らが「戦争は外交の失敗だ」という趣旨の発言をしてきた。

この相島の投稿に対し「影響力のある有名俳優さんの勇気ある発言」「「ほんとそれ」「声をあげて頂いて、嬉しいです！」「相島さん！発信ありがとうございます」などとさまざまな反響の声が寄せられている。

相島は数々の人気ドラマ、映画、舞台などに出演し、音楽活動もするなど幅広く活躍している。