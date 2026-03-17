フジテレビ系火9ドラマ枠で放送中の福士蒼汰主演ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』。FODで配信されるseason2に丹生明里と柏原収史がゲスト出演することが決定した。

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本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにこだわり、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。2026年1月クールにフジテレビ系で地上波ドラマとしてseason1を放送後、FODでseason2が独占配信される。

元日向坂46の丹生が演じるのは、自己啓発セミナー団体である“新生自尊の会”の会員・箕輪美喜江。ある事件の鍵を握る重要な人物。福士演じる今泉麟太郎らにとっては不気味な存在で……。

柏原が演じるのは、謎の人物・冴島康太。今後の物語を大きく揺るがす、season2のキーマンとも呼べる存在だ。冴島が、小笠原海（超特急）演じる丸井や、丹生演じる箕輪とどのようにストーリーで交わっていくのか。

■コメント・丹生明里（箕輪美喜江役）まさか自分が出演させていただけるとは、夢にも思っていなかったので心の底からうれしかったです！ ありがとうございます。私が演じる箕輪美喜江は、自分の中の信じるものへの気持ちが強いキャラクターであります。同じ強い思いを持っていても、育った環境や価値観で人の感性は変わるものなのだと感じました。正解とは何なのか、どの視点からも楽しめるストーリーとなっておりますので、みなさんお楽しみに！

・柏原収史さまざまな警察ドラマがある中で“広報課”という新たな切り口で繰り広げられる本作。警察、政治、権力、私欲など表裏一体で描かれる第1話を観た時に一気に惹きつけられました。重心の低く素敵なキャストに囲まれ、出演が決まったときは身の引き締まる思いでした。次はどんな事件が起き、どんな展開が待っているのか。ぜひ1人でも多くの方にご覧いただきたいと思います。お楽しみに！（文＝リアルサウンド編集部）