フランスで開催されるドラマシリーズの祭典「Festival Séries Mania（シリーズマニア）」にて、『火星の女王』がInternational Panorama部門に、『ひらやすみ』が「Short Forms Competition」部門に選出された。

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2010年に創設された「Series Mania」は、ドラマシリーズだけを対象とした世界有数のフェスティバル。世界各国の優れたドラマシリーズ作品を紹介し、ドラマ表現の発展や国際的なドラマシリーズ産業の成長を促すことを目的としており、毎年フランス北部のリールで開催されている。「カンヌのテレビドラマ版」とも呼ばれ、過去には『メディア王 ～華麗なる一族～』や『三体』などの世界的ヒット作を世に送り出してきた。2025年のフェスティバルには約10万8,000人が来場し、フォーラムには72カ国から約5,000人の業界プロフェッショナルが参加、約600人のジャーナリストが取材に訪れるなど、世界的な影響力を持っている。

今年の「Series Mania」は、3月20日から27日にかけて開催される。日本が関わった作品の選出は、2023年の仏・米・日合作ドラマ『神の雫/Drops of God』のInternational Competition選出以来となる。

また、International Panorama部門に選出された『火星の女王』は、NHK放送100年特集ドラマとして制作された作品。今回は49分×6本版のスペシャルエディションとして、5月10日22時よりNHK BSおよびBSP4Kにて放送される予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）