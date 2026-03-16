「エトヴォス（ETVOS）」が、エイジング保湿スキンケア「アルティモイストライン」からふきとり化粧水「アルティモイストピーリングローション」（150mL 3960円）を限定発売する。5月18日から公式オンラインストアで先行販売し、6月1日から全国で取り扱う。

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アルティモイストピーリングローションは、紫外線や花粉などの外的刺激が増える季節に向け、敏感肌のざらつき、毛穴、くすみにアプローチするふきとり化粧水。厳選した2種の角層ケア成分「PHA」10％と「発酵はちみつ酸」を配合し、古い角質を穏やかに除去しながらうるおいで満たす。

コットンでの摩擦による刺激を考慮し、とろみ感とすべりのよさにこだわったテクスチャーでやさしく心地よい肌あたりを実現。角層ケアのグルコノラクトンが、ふきとり後のうるおい感とつるんとした仕上がりを叶える。

肌との親和性の高い「ヒト型セラミド」、肌のハリ感をサポートする「ナイアシンアミド」、肌のうるおいを保つ「ヒアルロン酸」、保湿成分「パンテノール」「グリセリン」など美肌にアプローチする複合美容成分を配合。さらに保湿力をサポートする「シラン根エキス」を配合し、キメの整った艶やかでハリ感のある肌へと導く。

◾️エトヴォス：公式オンラインストア