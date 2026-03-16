「ロエベ パルファム（LOEWE Perfumes）」が、「エリクシール コレクション」から新作フレグランス 「オードゥ パルファン “ロエベ アイレ スティレサ エリクシール”」（50mL 2万6070円）、100mL 3万8500円）を発売する。3月25日にロエベ パルファム銀座三越店で先行発売し、4月1日から全ての直営店舗で取り扱う。

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ロエベ アイレ スティレサ エリクシールは、ブランドを象徴するフレグランスを再解釈したエリクシール コレクションの新作。30％の高濃度なエッセンシャルオイルを配合し、みずみずしく軽やかな高揚感をもたらす香りが特徴だ。

香りはフルーツや花々のみずみずしさと、ムスクの落ち着きが共存したフローラルムスク。洋ナシやベルガモット、レモンのフルーティなフローラルが香ると、やがてオレンジフラワー、ジャスミン サンバック、マグノリアの香りが姿を現し、ベチバー、サンダルウッド、ムスクの落ち着いた香りが全体を静かに支える。

ボトルはブランドを象徴するブロック状のガラスフラスコを採用。みずみずしいリーフグリーンのグラデーションを配し、アイコニックなデザインに仕上げた。フラスコには手触りのよいウッドキャップをあしらい、香りに宿るクラフトと職人技の本質を際立たせた。