WBC準決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国がドミニカ共和国に2-1で逆転勝ち。3大会連続の決勝進出とし、2017年以来2大会ぶり2度目の優勝に王手をかけた。ナ・リーグMVP2度のスーパースター、ブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）は国ごとのスタイルの違いに刺激を受けていることを明かした。

米国を代表するスーパースターが、海を越えて広がる野球の多彩化を喜んだ。16歳で米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の表紙を飾った“神童”ハーパー。2012年に19歳でメジャーデビューすると、新人王、2度のリーグMVP受賞など輝かしい成績を残してきた。33歳になり、初のWBC参戦。「アジアからラテン、米国まで、あらゆる文化が集うのは素晴らしいね」。準決勝前の会見で白い歯を見せた。

「日本には特定のスタイルがあり、アメリカには特定のスタイルがある。ラテンアメリカもそうだ。僕たちはみな、この大会で素晴らしい試合をすることで学びを得ている。それがこの競技をこれだけ素晴らしいものにしているんだ。これだけ多くの異なる文化があるからね。（ドミニカ共和国代表の）タティスJr.のように僕は踊れないけど、この競技を楽しんでプレーしているんだ」

優勝候補同士の一戦となったドミニカ共和国戦では、3回に二塁打を放つなど4打数1安打。2-1の接戦を制した後の取材でも、再び異なるカルチャーについて熱弁した。「どの国にもそれぞれのプレースタイルがある。ラテンアメリカの国々はとても華やかで、エネルギーに満ち溢れている。僕はそれを見るのが大好きなんだ」。その裏には自身のデビュー当時の苦い思い出もある。

「僕も若い頃はあんな風にプレーしていたからね。でも僕はそれで困ったことになった。メジャーに上がってきた時、グレーのバットを使ったり、違うスパイクを履いたりしていたけど、スパイクを切られたり、MLBから『グレーのバットはダメ』『アイブラックはダメ』とか色々言われて叩かれたんだ」

大谷らの登場で「野球界も大きく変わった」

ド派手なスタイルを否定された過去を回顧し、「『アメリカンな野球』とみんなが言うものがあるけど、それは真実とかけ離れていると思う」と指摘。「僕らは異なるスタイルでプレーしながら育つし、他の人のスタイルからも学んでいるんだ。僕は彼らのプレーの仕方が好きだし、持っているエネルギーを築き上げていくやり方が大好きなんだ」。他国の野球からもずっと刺激を受けてきたという。

「日本流の野球もそうだ。日本は非常に基本に忠実だよね。僕らは米国で野球をしながら育ってきたけど、ベネズエラでもメキシコでもプレーしたことがある。世界中の最高峰の才能と戦ってきた。彼らはみんな違うエネルギーを持っているんだ。僕たちは僕たちのやるべきことをやるだけだけど、あらゆる国の野球に深い敬意を持っているし、だからこそこの競技は素晴らしいんだ」

かつて浴びた派手な装いに対する批判は「もう楽しくないからやりたくない」と思うほどだったと告白。「でも、野球界もそういう面で大きく変わった。僕はアクーニャJr.（ベネズエラ代表）やタティスJr.のプレースタイルが好きだし、オオタニ（大谷翔平）がもたらしたスタイルもそうだ」。世界最高峰のMLBで活躍する選手の国際化が、球界に新しい風を吹かせていると説く。

「だからこそ野球は世界最高のスポーツなんだと思う。様々なプレースタイルが交わるからね。特にこの大会はそうだ。見ていて本当に楽しいよ」

選手の特徴も、応援の仕方も多種多様。ベースボールの母国・米国が誇るスーパースターは、異なる文化の味を心から噛みしめていた。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）