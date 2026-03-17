元乃木坂46・中村麗乃、ピンク髪を公開 「マジ可愛すぎる」と反響
元乃木坂46の中村麗乃が16日、自身のインスタグラムを更新。ピンク色のヘアスタイルの写真を公開した。
【写真】「可愛すぎる」ピンク髪の中村麗乃
中村は「3年前ぐらい？の夏休みにしてた髪！」と振り返り、「眠ってる写真いっぱいあったからまた載せようかな」とコメント。鏡越しの自撮りや、ピンク色に染めたロングヘアの写真を投稿した。
このヘアスタイルは、2023年9月に「夏休みを頂いたので5日間限定の思い出です」つづり、公開していたもの。当時もファンの間で話題となっていた。
ファンからは「伝説のピンク髪じゃん」「ピンク髪麗乃ちゃんやっぱり可愛い」「マジ可愛すぎる」「ほんとに似合う」といった声が寄せられている。
引用：「中村麗乃」インスタグラム（＠n.reno_official）
【写真】「可愛すぎる」ピンク髪の中村麗乃
中村は「3年前ぐらい？の夏休みにしてた髪！」と振り返り、「眠ってる写真いっぱいあったからまた載せようかな」とコメント。鏡越しの自撮りや、ピンク色に染めたロングヘアの写真を投稿した。
このヘアスタイルは、2023年9月に「夏休みを頂いたので5日間限定の思い出です」つづり、公開していたもの。当時もファンの間で話題となっていた。
ファンからは「伝説のピンク髪じゃん」「ピンク髪麗乃ちゃんやっぱり可愛い」「マジ可愛すぎる」「ほんとに似合う」といった声が寄せられている。
引用：「中村麗乃」インスタグラム（＠n.reno_official）