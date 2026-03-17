「母さんも、今日で卒業するね」夫に15年耐え抜いた妻。息子の卒業式の夜、夫に「離婚してください」

卒業式は学生だけのもの？ いえいえ大人だって卒業を迎えることがあるのです。筆者の知人Aさんは息子が中学校を卒業する春、自分も妻という立場から卒業しようと考えていました。子どもの門出とともに自分自身も一歩を踏み出そうとするAさんの卒業劇は成功するのでしょうか。

息子が卒業、Aさんの計画

Aさんは中学3年生の息子を育てる母。実はAさんには数年前から計画していることがありました。

それは息子が義務教育を終え、中学校を卒業するその日に、自分自身も妻という役割から卒業するということ。

夫は家族に対して無関心で、金遣いが荒く、いつもAさんは夫の尻ぬぐいばかりして生きてきました。

借金を肩代わりさせられることや度重なる不誠実な態度にも、「こんな夫でも息子にとっては父親なんだから……」とずっと耐えてきましたが、もうAさんの我慢は限界を迎えており、息子の卒業とともに自身も離婚することを着々と計画していたのです。

卒業式！ 息子よおめでとう

ついに息子が卒業式を迎えました。無事に進路も決まった息子は、晴れやかな顔で卒業式を終えました。

その姿を見ていると母として胸がいっぱいになるAさん。

「おめでとう。……よし、私も頑張るからね」

息子の晴れ姿にAさんは力をもらいました。そして、「今日大事な話があります」と夫にメッセージを送りました。

いよいよAさんの旅立ちのための闘いも始まります。