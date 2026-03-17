◆ＷＢＣ準決勝 イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ準決勝、イタリアーベネズエラ戦の先発オーダーが発表された。イタリアの先発投手がロレンゼン（ロッキーズ）から、メキシコ戦５回無失点のノラ（フィリーズ）に変更。一方

ベネズエラはニカラグア戦で２番手で投げ、３イニングを３安打無失点に封じた右腕モンテロ（タイガース）が先発する。捕手は主将のペレス（ロイヤルズ）を外しウィリアム・コントレラス（ブルワーズ）を起用。

先発オーダーは次の通り

【ベネズエラ】

１番・右翼 アクーニャ（ブレーブス）

２番・三塁 ガルシア（ロイヤルズ）

３番・一塁 アラエス（ジャイアンツ）

４番・ＤＨ Ｅ・スアレス（レッズ）

５番・遊撃 トーバー（ロッキーズ）

６番・二塁 トーレス（タイガース）

７番・左翼 アブレイユ（レッドソックス）

８番・捕手 Ｗｉ・コントレラス（ブルワーズ）

９番・中堅 チョウリオ（ブルワーズ）

投手 モンテロ（タイガース）

【イタリア】

１番・遊撃 アントナチ（ホワイトソックス傘下）

２番・二塁 バーティ（カブスＦＡ）

３番・中堅 マーシー（マーリンズ）

４番・一塁 パスクアンティノ（ロイヤルズ）

５番・ＤＨ デゼンゾ（アストロズ）

６番・右翼 カグリオン（ロイヤルズ）

７番・三塁 フィッシャー（ブルワーズ傘下）

８番・捕手 ドラシオ（エンゼルス傘下）

９番・左翼 ノリ（フィリーズ傘下）

投手 ノラ（フィリーズ）