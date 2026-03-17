柏原収史『東京P.D.』season2に出演決定 物語を大きく揺るがすキーマンを熱演「身の引き締まる思いでした」【コメントあり】
俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）。season１として2026年1月クールで地上波ドラマとして放送後、FODでseason２の独占配信を行うことも決まっている。そしてこの度、本作のseason２に、柏原収史がゲスト出演することが決定した。
【写真】笑顔がかわいすぎる！フラガール姿を披露した丹生明里
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
柏原が演じるのは、冴島康太（さえじま・こうた）。今後の物語を大きく揺るがす、season２のキーマンとも呼べる謎の人物・冴島を柏原が熱演する。冴島が、小笠原海（超特急）演じる丸井や、丹生演じる箕輪とどのようにストーリーで交わっていくのか目が離せない。
柏原は、『人間・失格〜たとえばぼくが死んだら』（1994年／TBS系）で俳優デビュー。そして、映画『スリ』（2000年）では第10回日本映画批評家大賞・新人賞を受賞するなど、これまで数えきれないほどの話題作に出演してきた。近年では『大病院占拠』（2023年１月クール／日本テレビ系）や『１１９エマージェンシーコール YOKOHAMA BLACKOUT』（2026年／フジテレビ系）に出演するなど、常に第一線で活躍し続けている。
■柏原収史コメント
「さまざまな警察ドラマがある中で“広報課”という新たな切り口で繰り広げられる本作。警察、政治、権力、私欲など表裏一体で描かれる第１話を観た時に一気に惹（ひ）きつけられました。重心の低く素敵（すてき）なキャストに囲まれ、出演が決まったときは身の引き締まる思いでした。次はどんな事件が起き、どんな展開が待っているのか。ぜひ１人でも多くの方にご覧いただきたいと思います。お楽しみに！」
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本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
柏原は、『人間・失格〜たとえばぼくが死んだら』（1994年／TBS系）で俳優デビュー。そして、映画『スリ』（2000年）では第10回日本映画批評家大賞・新人賞を受賞するなど、これまで数えきれないほどの話題作に出演してきた。近年では『大病院占拠』（2023年１月クール／日本テレビ系）や『１１９エマージェンシーコール YOKOHAMA BLACKOUT』（2026年／フジテレビ系）に出演するなど、常に第一線で活躍し続けている。
■柏原収史コメント
「さまざまな警察ドラマがある中で“広報課”という新たな切り口で繰り広げられる本作。警察、政治、権力、私欲など表裏一体で描かれる第１話を観た時に一気に惹（ひ）きつけられました。重心の低く素敵（すてき）なキャストに囲まれ、出演が決まったときは身の引き締まる思いでした。次はどんな事件が起き、どんな展開が待っているのか。ぜひ１人でも多くの方にご覧いただきたいと思います。お楽しみに！」