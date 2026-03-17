柏原収史『東京P.D.』season2に出演決定 物語を大きく揺るがすキーマンを熱演「身の引き締まる思いでした」【コメントあり】

柏原収史『東京P.D.』season2に出演決定 物語を大きく揺るがすキーマンを熱演「身の引き締まる思いでした」【コメントあり】