元日向坂46・丹生明里『東京P.D.』season2に出演決定 事件の鍵を握る重要人物を熱演「正解とは何なのか…」【コメントあり】
俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）。season１として2026年1月クールで地上波ドラマとして放送後、FODでseason２の独占配信を行うことも決まっている。そしてこの度、本作のseason２に、元日向坂46・丹生明里がゲスト出演することが決定した。
【写真】笑顔がかわいすぎる！フラガール姿を披露した丹生明里
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
丹生が演じるのは、自己啓発セミナー団体である“新生自尊の会”の会員・箕輪美喜江（みのわ・みきえ）。ある事件の鍵を握る重要な人物。福士演じる今泉麟太郎（いまいずみ・りんたろう）らにとっては不気味な存在で…。
丹生は、元日向坂46のメンバーで、９thシングル「One choice」のセンターに抜擢。2025年に卒業するまで、グループの顔として活躍していた。また、『DASADA』シリーズ（2020年／日本テレビ系）や映画『室井慎次 敗れざる者』（2024年／東宝）や『室井慎次 生き続ける者』（2024年／東宝）などに出演し、俳優としても躍進している。
■丹生明里コメント
「まさか自分が出演させていただけるとは、夢にも思っていなかったので心の底からうれしかったです！ありがとうございます。私が演じる箕輪美喜江は、自分の中の信じるものへの気持ちが強いキャラクターであります。同じ強い思いを持っていても、育った環境や価値観で人の感性は変わるものなのだと感じました。正解とは何なのか、どの視点からも楽しめるストーリーとなっておりますので、みなさんお楽しみに！」
【写真】笑顔がかわいすぎる！フラガール姿を披露した丹生明里
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
丹生は、元日向坂46のメンバーで、９thシングル「One choice」のセンターに抜擢。2025年に卒業するまで、グループの顔として活躍していた。また、『DASADA』シリーズ（2020年／日本テレビ系）や映画『室井慎次 敗れざる者』（2024年／東宝）や『室井慎次 生き続ける者』（2024年／東宝）などに出演し、俳優としても躍進している。
■丹生明里コメント
「まさか自分が出演させていただけるとは、夢にも思っていなかったので心の底からうれしかったです！ありがとうございます。私が演じる箕輪美喜江は、自分の中の信じるものへの気持ちが強いキャラクターであります。同じ強い思いを持っていても、育った環境や価値観で人の感性は変わるものなのだと感じました。正解とは何なのか、どの視点からも楽しめるストーリーとなっておりますので、みなさんお楽しみに！」