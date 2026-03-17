フジテレビ系1月期火9ドラマ「東京P．D． 警視庁広報2係」の「season2」（FODで独占配信）に、元日向坂46の丹生明里（25）と柏原収史（47）がゲスト出演することが決定した。

同作は、福士蒼太演じる今泉麟太郎を主人公に、描かれることは珍しい警視庁広報に焦点を当て、捜査現場との対立と葛藤、互いの意地とメンツがテーマの完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。捜査一課に行くはずだった主人公の刑事を通して、警視庁という組織で起きるさまざまな出来事と事件を描きながら組織と人間模様の面白さを描く。

丹生は自己啓発セミナー団体である“新生自尊の会”の会員・箕輪美喜江（みのわ・みきえ）を演じる。ある事件の鍵を握る重要な人物として登場し、今泉には不気味な存在として映る。「まさか自分が出演させていただけるとは、夢にも思っていなかったので心の底からうれしかったです」と喜び、「箕輪は自分の中の信じるものへの気持ちが強いキャラクターであります。同じ強い思いを持っていても、育った環境や価値観で人の感性は変わるものなのだと感じました。正解とは何なのか、どの視点からも楽しめるストーリーとなっておりますので、みなさんお楽しみに」と呼びかけた。

柏原は今後の物語を大きく揺るがす、season2のキーマンとも呼べる謎の人物・冴島康太を熱演する。「どんな事件が起き、どんな展開が待っているのか。ぜひ1人でも多くの方にご覧いただきたいと思います」とコメントを寄せた。