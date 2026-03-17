「子どもが勉強しない」と悩む親に、ぜひ知ってほしい事実がある。実は、その原因は、親が何気なく使っている言葉の中にあるのかもしれない――。

通信教育「進研ゼミ」の「赤ペン先生」である佐村俊恵さんは、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を通して、子どもの「やる気」と向き合ってきた。

このたび佐村さんが上梓した『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』には、57年間で磨かれてきた「子どもへの声かけのノウハウ」が凝縮されている。本連載では、本書の内容から、子どもを「勉強嫌い」にさせない親の言葉の選び方をお伝えしていく。（構成：ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

励ましのつもりが、とんだ裏目に…

子どものテストを見て、惜しいミスを見つけたとき。「あと少しでできたのに、もったいないなぁ」と、思わず口にした経験はないだろうか。親としては「残念だったね」と共感しているつもりであり、励ましの意図もあるだろう。

だが、著者は次のように指摘する。

「もったいない」という言葉の裏側には、おうちのかたの強い「悔しさ」が潜んでいるように感じます。

（『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』より）

つまり、「あんなにがんばって準備したのに、結局活かせていない」「ちょっとした不注意のせいで、努力をむだにしてしまった」という、結果に対する親の無念さが、子どもにダイレクトに伝わってしまうというのだ。励ましのつもりで発した言葉であっても、子どもに届くのは「後悔」の感情が先――これでは、失敗を前向きに捉えることなどできなくなってしまう。

本書で特に強調されているのは、子どものミスは「成長の種」であるという考え方だ。

（採点として）「バツ」であることと、「ダメ」であることはまったくイコールではありません。ひとつ「バツ」があったら、そこには必ず「伸びしろ」がある。それが赤ペン先生の考え方です。

（『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』より）

ところが、「もったいない」が親の口ぐせになっていると、子どもは「失敗＝努力がむだになること」という図式を無意識に学んでしまう。それが、子どもたちを勉強から遠ざけてしまうのだ。

著者によると、テストの答案に空欄が多い子どもは、必ずしも「わからなかったから」答えを書かなかったわけではない。「間違えたくないから」という理由で、空欄で提出する子どもが少なからずいるのだという。

「おしい！」のひと言が失敗を「伸びしろ」に変える

とはいえ、明らかなミスを手放しでほめるのは難しい。そんなとき、本書が提案するのは、「もったいない」という言葉を「おしい！」に置き換えることだ。

一見、似たような言葉に思えるかもしれない。だが、「もったいない」が過去の失敗に対する悲嘆であるのに対し、「おしい！」は「もう少しでできた」という未来への期待を含んでいる。この違いは大きい。

重要なのは、「おしい！」に続けて「どうすればよかったか」を具体的に伝えることだと著者は言う。そうすることで、「全然できなかった」ではなく「ほとんどできていた」という心理状態をつくることができるのだという。

具体的なアドバイスとともに「おしい！」と言われた経験は、ただ「違うよ」と直されるよりも、子どもの中でポジティブな記憶として残りやすくなります。

（『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』より）

本書の一貫したメッセージは、子どもが安心して失敗できる環境こそが、学びの土台になるということだ。挑戦すること自体を怖がるようになれば、勉強を好きになるどころか、勉強から逃げる子になりかねない。

つい、口にしてしまう「もったいない」というひと言を、「おしい！」に変えるだけで、子どもに届くメッセージは大きく変わるはずだ。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）