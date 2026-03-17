「強烈に運がいい人」がやっていること・ベスト1
「強烈に運がいい人」がやっていること・ベスト1とは何か。
次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
強烈に運がいい人
世の中には、「なぜかいつも運がいい人」がいます。
チャンスに恵まれ、いい出会いがあり、結果も出る。周囲からは「運がいい人」と言われることが多いでしょう。
しかし『ゆるストイック』という本では、こうした運の良さを「偶然」ではなく「行動の構造」として説明しています。
本書では、運がいい人を次の3タイプに分類しています。
1 好きなことに没頭するタイプ
2 深く考えずに行動するタイプ
3 戦略的に試行をこなすタイプ
たとえば、クリエイターには1つ目のタイプが多く、自分が好きで得意なことに没頭していたら成功するパターン。
起業家は2つ目で、「とりあえずやってみよう」と、行動するパターン。
そして、投資家は3つ目が多く、成功が確率ゲームであることを見抜き、あえて数をこなすパターンなのです。
――『ゆるストイック』より
一見すると、この3つはまったく違うタイプのように見えます。
しかし、共通点があります。
それは「行動している」ということです。
没頭する。
とりあえずやる。
戦略的に試す。
方法は違っても、試行回数が増える行動を取っているのです。
運の正体は「試行回数」
本書は、その本質を次のように説明します。
私たちが成功者を「運がよかった」と見なすとき、それは彼らが諦めずに試行し続けた結果でもあります。
試行回数を積み重ね、そのプロセスを没頭して楽しめる人には、自然と運が味方につくのです。
――『ゆるストイック』より
つまり、「運がいい人」は、当たりを引きやすい人ではありません。
くじを引く回数が多い人です。
くじを引く人は、いつか当たる。
くじを引かない人は、永遠に当たらない。
単純ですが、これが運の構造です。
ベスト1は「試行を続けること」
強烈に運がいい人がやっていること・ベスト1。
それは、「試行回数を増やすこと」です。
没頭するでもいい。
とりあえずやるでもいい。
確率を計算するでもいい。
方法は何でもいい。
重要なのは、試し続けることです。
『ゆるストイック』が伝えているのは、運を待つなということ。
運は、行動の副産物です。
試行を続ける人だけが、「運がいい人」と呼ばれるようになります。
株式会社スペースデータ 代表取締役社長
1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は9.5万部を突破した。
また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86をスタートさせた。