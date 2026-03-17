ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は、数々の逆境を「仲間力」で乗り越えてきた人物。今回インタビューした株式会社ヒロプロ代表取締役・廣池基史氏も、致命的なトラブルを“仲間”に救われた経営者だ。

頭に足が刺さったフィギュア。手に首がついたフィギュア。何十万個単位の欠品、数千万円の損失――「もうクビだ」と覚悟した廣池氏を救ったのは、日頃から人間関係を作っていた仲間たちだった。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

数億円規模のプロジェクトで、

何十万個が「ホラー級」の不良品に

――数千万円の損失を出したトラブルについて、教えてください。

廣池基史（以下、廣池）:15年ほど前のことですが、飲料製品におまけでつけるフィギュアを作りました。中国で製造していて、何百万個という数です。売上にしたら数億円規模の仕事でした。

メーカーの工場にフィギュアが届いて、商品のキャップに1個ずつつけていく作業をしている際に、1本の電話が鳴りました。届いたフィギュアに多くの欠品があるという連絡でした。

しかも、そのフィギュアがどういう状況だったかと言いますと…頭のところに足が刺さっていたり、手のところに首があったり。

もう、聞くだけでおぞましいホラー映画のような状態でした。

結局、全数引き上げて、全部国内で全数検品をやり直したのです。損害額は数千万円。もうこれは、自分はクビ確定だなと思いましたね。

トラブルの根本原因は「仕事だけの関係」だった

――なぜ、そんなトラブルが起きたのですか？

廣池:原因を探っていくと、中国の劣悪な環境で、5次受け、6次受けまで下請けに出されていました。本当に安い賃金で作業をやらされていた人たちの、嫌がらせだったのではないか？ という話も出てきたのです。

表だけ見せている検品の工場や現場の環境は、いいところだけしか見せていません。

不透明な、本当にそういう劣悪な環境で作業している人たちがいる。それを知ったときに、「ああ、仕事だけ依頼している関係だと、こういうことが起きるのだな」とその時思いました。

表面的なつながりだけだと、相手も「別にこの仕事、適当でいいや」「こんな給料でやってられるか」となってしまう。でも、人としてつながっていたら、「あの人のためにちゃんとやろう」「みんなで頑張ろう」となる。その違いは、すごく大きいですね。

――数千万円の損失は、普通クビですよね。どうやって乗り越えたのですか？

廣池:そのときに動いてくれたのが、日頃から関係性を作っていた仲間たちでした。

本来は業者さんにお願いすればいいところを、一緒に工場まで行って、朝から夜まで検品を手伝ってくれました。仕事だけの表面的なつながりの人では、絶対そこまでしてくれません。仕事だけの関係だったら、「それは私の担当ではないので」と言われて終わりです。でも、人としてつながっている仲間は、自分事として一緒に動いてくれる。

流通側も納品を待っていますし、商品の発売日があります。リリースも全部修正しなければいけない。でも、みんなで全精力をそこに注いで対応しました。結局、1〜2日ほどしか発売がずれずに済んだのです。これは、一人でやっていたら絶対無理でしたね。

「それは僕の仕事じゃない」と言う人、

自分事として動く人――その違いはどこで生まれる？

――『それは私の担当じゃない』と言う人と、自分事として動いてくれる人。その違いは、どこで生まれるのですか？

廣池:日頃からちゃんと人間関係を作っているかどうか、ですね。

このトラブルで痛感したのは、仕事だけの関係だったら「それは私の担当ではないので」と言われて終わりだということです。

繰り返しになりますが、「人としてつながっている」人は、自分事として一緒に動いてくれる。トラブルが起きたときこそ“本当の仲間”がわかります。

「信頼から力がつく」こと。最終的にそこに帰結します。仕事だけの関係ではなくて、人としてつながっておく。それが、困難に直面したときに自分を救ってくれます。

――チームづくりや信頼関係構築に悩んでいるマネジメント層に向けて、メッセージをお願いします。

廣池:トラブルが起きてから「助けてください」と言っても、時すでに遅し。日頃から、人として信頼関係を築き、つながっておく。仕事の話だけではなく、プライベートの話もできる関係を作っておく。そうすることで、何かあったときに自分事として動いてくれる仲間ができます。まずは「信頼を力に変えていく」意識を持って、仕事仲間と接してみましょう。

『スタートアップ芸人』の森さんも、「仲間力」の重要性を強調されていますが、まさに同じだと思います。仕事は人間関係が9割です。表面的なつながりだけではなく、人としてつながる。それを疎かにしたら、いざというときに誰も助けてくれません。今、チームづくりやマネジメントで悩んでいる人には、すごく参考になると思いますよ。

（本書は『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』に関する特別投稿です。）