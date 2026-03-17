電気代約8万円「保険料も思ったより引かれる」68歳年金生活の実情
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった和歌山県在住68歳男性のケースをご紹介します。
年齢・性別：68歳・男性
居住地：和歌山県
家族構成：本人、妻、子ども2人
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の職業：会社役員
リタイア前の年収：840万円
現在の預貯金：1000万円
リスク資産：1000万円
現在のひと月当たりの収入は、「年金が月20万円、配当やその他の雑収入が月13万円程度」で合計約33万円。
対して月の生活費は、月によって変動があるものの、およそ「月25万円程度」とあります。
計算上は月8万円ほどの余裕があるものの、実際の貯金額は「月1万〜2万円程度」にとどまっているそうで、年金生活における貯蓄状況としては「想定より貯金できていない」とあります。
さらに、物価高（インフレ）の影響で「食費が増加している」という実感もあると言います。
加えて「国民健康保険料や介護保険料が、思ったより引かれていると感じます。ただ、今は健康なので負担が大きいような気がしますが、もしもの時を考えれば……と、自分自身を納得させて」いるとのこと。
「今のところは何とか生活できていますが、もしも生活費が足りなくなった場合は、貯金を取り崩さなければならない」と、将来への不安ものぞかせます。
節約のために「必要なものを集約して、妻がバーゲンの日にまとめて買い物をしています。外出もできるだけ控えて、外食も月1回程度」と工夫を重ねている様子がうかがえます。
とはいえ、「公的年金以外に、これまで続けてきた民間の年金保険からの受け取りもあるため、何とか生活できているのが現状」とも語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：とるじい
年齢・性別：68歳・男性
居住地：和歌山県
家族構成：本人、妻、子ども2人
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の職業：会社役員
リタイア前の年収：840万円
現在の預貯金：1000万円
リスク資産：1000万円
毎月の貯金額は月1万〜2万円程度。想定より貯金できていない年金生活で貯金ができているか、の問いに「できなくはないが意識しないと難しい」と回答した、とるじいさん。
現在のひと月当たりの収入は、「年金が月20万円、配当やその他の雑収入が月13万円程度」で合計約33万円。
対して月の生活費は、月によって変動があるものの、およそ「月25万円程度」とあります。
計算上は月8万円ほどの余裕があるものの、実際の貯金額は「月1万〜2万円程度」にとどまっているそうで、年金生活における貯蓄状況としては「想定より貯金できていない」とあります。
光熱費と保険料が家計を圧迫年金生活において特にきついと感じる支出は、「冬場の電気代月7万〜8万円」。
さらに、物価高（インフレ）の影響で「食費が増加している」という実感もあると言います。
加えて「国民健康保険料や介護保険料が、思ったより引かれていると感じます。ただ、今は健康なので負担が大きいような気がしますが、もしもの時を考えれば……と、自分自身を納得させて」いるとのこと。
「今のところは何とか生活できていますが、もしも生活費が足りなくなった場合は、貯金を取り崩さなければならない」と、将来への不安ものぞかせます。
民間の年金保険からの受け取りもあるため、何とか生活できている普段の暮らしについて伺うと、思ったよりも「外食や交際、趣味にはお金をかけずに過ごせている」と投稿者。
節約のために「必要なものを集約して、妻がバーゲンの日にまとめて買い物をしています。外出もできるだけ控えて、外食も月1回程度」と工夫を重ねている様子がうかがえます。
とはいえ、「公的年金以外に、これまで続けてきた民間の年金保険からの受け取りもあるため、何とか生活できているのが現状」とも語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)