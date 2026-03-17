お笑いタレント・チャンス大城（51）が16日に放送されたテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演した。インタビューされた雑誌を告知するも、購入できないことが分かった瞬間を振り返った。

今回は「上田を騙せたら1万円フェイクニュース選手権」の第2回が放送された。同企画は3人が話したエピソードの中から上田晋也が「リアル」か「フェイク」を見破るというもの。

「ウソみたいな仕事」というトークテーマで、大城がリアルエピソードを話した。冒頭に「ライブの告知あるじゃないですか」と芸人たちがライブ終わりにそれぞれ出演している番組などを伝える時間があることを説明した。

そこで「雑誌のインタビューを受けまして。失敗ばかりの人生だった。それでも乗り越えてきたというロングインタビュー。あの雑誌、今月発売やな。告知しとかな」と思い出して、ライブに来ていた人たちに告知した。

「雑誌出ます」と伝えた瞬間、舞台袖からマネジャーが「大城さん!あの雑誌、刑務所でしか配られてないですよ」と、告知をしても購入されることがないことを教えた。

そのため「あ、みんな売ってないみたいです!すいません!」と謝罪しつつ「その雑誌の名前が『チャンス』っていうんですね」と明かして笑いを誘った。