政府の2026年度当初予算案は、与党が衆院で採決を強行した。さらなる審議を求める野党を「数の力」でねじ伏せた横暴を非難する。

国会は立法機関であるとともに、政府を監視する役割を持つ。首相の意向に従い、予算案審議を無理やり短縮するようでは責務を果たせない。与党の自民党、日本維新の会は猛省すべきだ。

衆院の当初予算案審議は例年であれば約1カ月をかけるところだが、半分の2週間程度で通過させた。予算委員会の審議は59時間にとどまり、現行の審議方式となった00年以降で最も短い。

自民の坂本哲志衆院予算委員長は職権を連発し、採決までの日程を次々に決めた。与野党で議事運営の合意を図る意思は少しも感じられない。省庁ごとに予算案の細目を審議する分科会は37年ぶりに開催されなかった。

与党が審議短縮と採決を強引に進めたのは、高市早苗首相が3月末の年度内成立に固執したからである。

首相が1月の通常国会冒頭に衆院を解散したため、衆院での予算案審議入りは約1カ月遅れた。強行策には「年度内成立を犠牲にして衆院を解散した」という批判を封じる狙いもある。

もちろん、審議時間が長ければよいわけではない。審議を充実させることが大切だ。この点でも首相の対応は評価できない。

当初予算案は一般会計総額が過去最大の122兆円を超えた。数多くの論点があるにもかかわらず、首相の答弁は「重要政策の大転換」にふさわしい説明が乏しい。国民の関心が高い消費税の減税についても、突っ込んだやりとりは聞かれなかった。

増大する防衛費の妥当性も吟味されたとは言えない。首相が唱える「責任ある積極財政」を巡る議論は物足りないままだ。

異例の当初予算案審議を疑問視する声は自民の内部にもある。衆院選を大勝に導いた首相に物が言えず、追従するばかりでよいのか。

当初予算案の審議はきのうから参院に移った。参院は少数与党のため、数の力に頼ることはできない。

米国とイスラエルによるイラン攻撃をきっかけに、中東情勢は緊迫の度を高める。石油供給への影響が広がっており、臨機応変に対策を取らなくてはならない局面だ。

政府は、国際法違反が明らかな米国のイラン攻撃に対して評価を避けている。今週予定される日米首脳会談、停戦に向けた外交についても議論を深める必要がある。

日程ありきの国会運営をしている場合ではない。参院は時宜にかなった熟議に徹するべきだ。

当初予算案の年度内成立にこだわらず、26年度の始まりに最低限必要な暫定予算の編成も検討に値する。「良識の府」に恥じない審議に努めてもらいたい。