自民党県連は15日、2月の長崎県知事選で、県連が推薦した新人の平田研氏ではなく前知事の大石賢吾氏を支援したとして、県議8人を役職停止処分にしたと発表した。8人全員が欠席した同日の党紀委員会で処分を決め、その後の常任総務会で承認したとしている。県議側は、処分は正式な手続きを経ておらず「無効」として、再審査を求める方針。

総務会後に記者団の取材に応じた中島浩介県連幹事長によると、党紀委で県議9人の処分を検討。8人については役職の有無などに応じ、1〜3年の役職停止処分に。残る1人は具体的な支援活動をしていないとして処分はせず、厳重注意にした。総務会では「ノーサイドにすべきだ」と処分に反発する声もあった。

ただ、党紀委の招集を巡っては執行部と、大石氏の支援に回った党紀委員長の山本啓介参院議員や県議8人の主張が対立している。

執行部は2月下旬以降、山本氏に党紀委の招集を要請。ただ、山本氏は党本部が知事選の対応を自主投票としたことを踏まえ「（県連による処分は）慎重な検討を要する」と保留。その後、執行部は「県連会長の統括権で招集が可能」などとして、7日と15日に党紀委を開催した。

これに対し、県議8人は（1）党本部の自主投票決定により、党規違反は存在しない（2）招集権限は党紀委員長にしかなく、招集は無効−として党紀委に出席しなかった。県議の1人は「党本部の裁定を待って動いた。処分は筋違いだ」としている。

（一ノ宮史成）