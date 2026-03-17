将棋のアマチュア棋士が対戦する第49期西日本久留米王位戦県予選（西日本新聞社主催、日本将棋連盟県支部連合会主管）が15日、長崎市魚の町の市民会館であった。県代表は会社員溝田総史さん（19）＝佐々町＝と、会社員伊ケ崎博さん（55）＝長崎市＝に決まった。2人は5月10日に福岡県久留米市で開かれる本大会に出場する。

県予選には10〜96歳が出場。アマチュア2段以上を目安とする代表戦で24人、一般戦（初段以下）では14人が対局した。

一般戦で優勝した佐世保高専2年の岸川琥珀（こはく）さん（17）＝佐世保市＝は「初出場で結果を残すことができてうれしい。難しい局面でも落ち着いて指せた」と振り返った。

（貞松保範）

上位成績は次の通り（敬称略）。

【代表戦】（1）溝田総史、伊ケ崎博（3）原田智矢、福田大介

【一般戦】（1）岸川琥珀（2）福田優紀（3）溝崎雄一郎、林田一馬

集中し3年連続選出 溝田総史さん

本大会出場をあまり意識せず、目の前の対局に集中したことが3年連続の代表選出につながった。勉強してきた新しい戦法を実践できて楽しみながら戦えた。昨年の本大会で初戦敗退したことが心残り。予選での対局を振り返って研究を深め、勝ちにつなげたい。

4年ぶり初心で臨む 伊ケ崎博さん

急な出場となったが、平常心で対局できた。県内の若い棋士のレベルが上がっていると感じた。本大会の優勝を4度経験したが、今回は4年ぶりの進出となるので初心で臨みたい。初めて県代表に選ばれて30年の節目ということにも運命を感じている。