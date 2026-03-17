福岡都市圏に近く、自然に恵まれた佐賀県東部の魅力を広く伝えようと、吉野ケ里町、基山町、上峰町、みやき町は27日からの3日間、「佐賀東部4町ファミリーフェス！」を福岡市博多区のJR博多駅前広場大屋根イベントスペースで開く。

JR博多シティや博多駅商店連合会との共催で、農産物や特産品を販売するほか、勾玉（まがたま）や苔玉を作るワークショップ、音楽やダンスのステージイベントなど多彩な催しがある。

期間中、グルメ、マーケット、ワークショップの各ブースに延べ46店舗が出店。グルメブースでは、吉野ケ里町のクラフトビール、基山町特産のエミュー肉を使ったガパオライス、上峰町のイノシシ肉を使ったカレー、みやき町の県産米を用いた季節の和菓子などが楽しめる。

フェスは27日午後1時のオープニングセレモニーで開幕。4町長によるテープカットや餅まきがある。

リモートワークが進み、居住地の選択肢が広がる中、佐賀東部町長会会長を務めるみやき町の岡毅町長は「子育てに適した佐賀東部4町の良さを知ってもらい、特産品を堪能してほしい」と来場を呼びかけている。イベントの詳細はJR博多シティのホームページなどで確認できる。

（前田絵）