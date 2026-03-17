九州のアマチュア棋士が競う第49期西日本久留米王位戦の県予選大会（西日本新聞社主催、日本将棋連盟県支部連合会主管）が15日、佐賀市のメートプラザ佐賀であった。9〜86歳の31人が参加し、鳥栖市大正町の古賀一郎さん（59）と、神埼市神埼町の矢吹典秋さん（49）が県代表として本戦への出場を決めた。

参加者たちは真剣なまなざしで盤上を見つめ、慎重に一手を重ねていた。4人一組で実施した予選を勝ち抜いた参加者がAパート、Bパートに分かれて決勝トーナメントに進み、各パートで頂点を決めた。敗退者は交流戦を行った。

県代表の2人が出場する本戦は5月10日、福岡県久留米市の久留米シティプラザで行われる。

（松本紗菜子）

各パートの準優勝者と、交流戦の優勝、準優勝者は次の通り。 （敬称略）

【Aパート】準優勝＝武富有平【Bパート】準優勝＝川崎裕満【交流戦】優勝＝南里憲司、準優勝＝中島一

本戦12回目、慎重に 古賀一郎さん

予選の2局目ではうっかりミスで1敗を喫し、気を引き締め直した。決勝の対局相手は昨年ともに本戦に出場した武富有平さん。事前にイメージしていた戦法で意表を突き、12回目の出場を決めた。若手の台頭も著しい中、本戦では一局ずつ慎重に向き合う。

ベスト8以上目指す 矢吹典秋さん

将棋歴は約25年。最近は対局だけでなく、アマチュア棋士の対局動画や戦法の解説動画を見て学ぶ。今回は運も味方に付け、良い対局で勝つことができた。3年前にも県代表として本戦に出場しベスト8入賞。2度目の出場となる今回は前回以上の戦績を目指す。