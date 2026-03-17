かゆに生えたカビから一年の吉凶を占う神事「御粥試（おかゆだめし）」が15日、佐賀県みやき町白壁の千栗（ちりく）八幡宮であった。争い事などの懸念はあるが、全体的に「おおむね平穏な年になる」との結果が出た。

約1300年前の創建時に始まったとされる伝統行事。2月26日に炊いたかゆを器に入れて本殿に奉納し、約2週間後のカビの状態から天候や穀物の作況、天災などを占う。

この日は本殿での神事の後、境内の「お粥堂」で東孝澄禰宜（ねぎ）が占いの結果を発表。今年は5色のカビが全て生えており、10段階で上から4番目に良い「七分」の年という。作物は春先に水不足の影響があるものの、出来栄えは良いとの見通しが示された。

ここ数年は争い事などを指す「事故」が強く出ており、東禰宜は「戦争が終わらず、世の中が落ち着くのはまだ先になりそうだ」と説明。「自然の恵みと祖先からの恩恵に感謝しながら、世界との共存共栄の思いを忘れずに過ごすことが求められている」と語った。

福岡県久留米市から訪れた会社員山下博美さん（54）は「貴重な伝統なのでこれからも続けてほしい」と話した。

（前田絵）