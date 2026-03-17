中東情勢の緊迫により高騰する原油価格。政府は16日、石油製品の供給が滞らないよう、民間企業に義務づけている石油の備蓄量を引き下げ、“備蓄放出”を始めました。

■民間備蓄の放出とは？

石油元売り各社などは、緊急時に備え一定量の石油を保管していて、本来義務づけられている備蓄は70日分。備蓄を55日分に引き下げることで、通常通りの量を出荷できるようにする仕組みです。

経済産業省によりますと、ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、今月20日ごろから日本に到着するタンカーが大幅に減る恐れがあり、政府はその前に民間備蓄を“放出”することで、石油製品の安定供給につなげたい考えです。

■銭湯でも…1か月の支出“10万円以上増”見込み

私たちの生活に欠かせない原油。愛知県名古屋市の銭湯では…

養老温泉 山田佳正さん

「ここが重油タンクです」

原油から精製される「重油」でお湯を沸かしていて、いままでは1リットル100円ほどだったといいますが…

養老温泉 山田佳正さん

「今回また一気に上がっちゃったもんで、今度は1リットル133円ぐらいになるような話は聞いている」

重油の価格が1リットル30円上がると、1か月あたりの支出は10万円以上増える見込みです。入浴料金を値上げしたいところですが…。

養老温泉 山田佳正さん

「浴場商業協同組合というのがあって、そこの指示を受けて値段は決めるので、うちらがどうのこうのっていうことはできない」

■漁師たちにも影響 燃料高騰で「最悪休む可能性も…」

影響は、石川県輪島市の漁師たちにも…。輪島の底引き網漁は、これまでは一度の漁で、およそ4万円の燃料費がかかっていましたが、燃料の高騰で5万円以上かかる見通しに。

輪島市小型底曳組合 組合長

「原油高くなって、漁はするけどマイナスということも多分今後出るので、どうしようかっていう。最悪休むということになる可能性もある」

■専門家「原油不足を防ぐ効果は期待できても…」

16日に始まった“備蓄放出”により、私たちの生活にどう変化があるのでしょうか？

ニッセイ基礎研究所 主席エコノミスト・上野剛志氏

「いま中東から原油がなかなか届かない状況。不足分を日本国内に流通させることができるので原油不足を防ぐという効果は期待できるかなと」

「ただ原油価格自体はそれで大きく下がるというわけではなくて、原油価格は国際的な需給で決まってきますので、世界的な不足感が和らがない限りは原油高は続くということになります」

少なくともホルムズ海峡が事実上封鎖されている限り、原油高は続き、生活の様々なところに影響が出続けるといいます。

「（戦闘が）長期化してしまうと、企業がコストの増加に耐えきれなくなって価格に転嫁するという動きがだんだん強まってきますので、我々消費者としても物価の上昇を実感する場面が増えてくると思う」

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レギュラーガソリンの価格について政府は、1リットルあたりの全国平均価格が170円程度に抑えられるよう、今週木曜（19日）からガソリン元売り各社に対して、補助金の支給を始めます。その後、1〜2週間程度で、170円程度に落ち着く見通しだとしています。

■「伝承者」目指す高校生 「強い危機感」

「news zero」が話を聞いたのは広島市で被爆体験を語り継ぐ「伝承者」を目指す高校生、山下裕子さん（17）です。

高校生 山下裕子さん（17）

「報道を見ているとだんだんと状況が悪化しているように見えている。日本もいずれ戦争に巻き込まれてしまうのではないかという強い危機感を持っていて」

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祖父の拓治さん（95）は広島に原爆が落とされた当時、学徒動員されていた市内の工場で被爆しました。拓治さんに、いまの中東情勢について話すと…

被爆者 祖父・拓治さん（95）

「困ったもんだねえ。日本も巻き添えにならないようにしないと」

山下裕子さん（17）

「また戦争になったらどうしようか」

祖父・拓治さん（95）

「大事になる。いいことはないよ、1つも」

■自衛隊派遣「検討」に…「このまま関与しないでほしい」

ホルムズ海峡への自衛隊の派遣について、政府が「対応を検討している」としていることについては、裕子さんはこのまま関与しないでほしいといいます。

山下裕子さん（17）

「戦争を一度始めてしまうと止めることはできないと何度も言っていて、改めて戦争を体験した祖父からの言葉が重たく感じた。これ以上被害が拡大しないようにしてほしい。戦争や紛争とかで苦しんでいる人が少しでも少なくなっていったらいいな」

（3月16日放送『news zero』より）