アメリカのトランプ大統領が、日本などを名指ししてホルムズ海峡に艦船を派遣するよう要望したことを受け、各国が対応に追われています。3日後にアメリカで日米首脳会談を控える高市首相は16日、国会で「必要な対応を検討中」と述べました。

■イラン軍司令部の報道官、米軍空母「脅威とみなす」

ドバイ国際空港近くで16日、ドローンによる攻撃があり、燃料タンクで火災が発生。安全確保のため、ドバイ国際空港の離着陸は一時停止される事態に。今回のドローンが、どこから飛来してきたかは分かっていません。

こうした中、イランメディアによりますと、イラン軍司令部の報道官はアメリカ軍が紅海に展開している原子力空母、ジェラルド・フォードについて、空母に物資を供給する拠点や整備拠点も標的にすると警告しています。

イラン軍司令部の報道官

「イランにとっての脅威とみなす」

一方、アメリカ軍はイランの原油輸出の9割を担うとされる、ペルシャ湾のカーグ島を攻撃。これまで、カーグ島への攻撃はイラン政府が越えてはならないレッドラインと警告してきましたが…。

トランプ大統領

「面白半分であと数回攻撃するかもしれない」

■トランプ大統領 日本などに“艦船派遣を要望”

中東情勢の緊迫化を受け、ニューヨークの原油先物市場では15日、代表的な指標が一時1バレル＝100ドル台まで再び上昇。

世界各国の原油輸送の要衝、ホルムズ海峡が事実上封鎖されていることで、多くの船舶の足止めが続く中、トランプ大統領は、ホルムズ海峡を通して石油などを輸入している国々が、船舶を護衛すべきだと主張。

トランプ大統領

「ホルムズ海峡の警備については各国と協議を進めている。我々が海峡経由で輸入するのは1〜2％程度だ。自分たちのエネルギーの供給源だから、彼ら自身が乗り出し、我々の防衛に協力すべきだ」

船舶の護衛について、およそ7か国と協議中だと明らかに。「いくつかの国からは前向きな反応があったが、関与は控えたいという国も数か国あった」としています。

具体的な国名は明らかにしませんでしたが、SNSでは…。

トランプ大統領（SNSより）

「中国・フランス・日本・韓国・イギリス、その他の国々がこの地域に艦船を派遣することを期待する」

日本も名指しして艦船の派遣を求めていました。

■高市首相「対応検討中」 茂木外相は米国務長官と電話会談

国会では、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣の可能性について、野党が追及。

無所属・広田議員

「日米首脳会談で、米国側から船舶の護衛活動への参加検討を求められる可能性が高いと想定されるが、その場合、どのように対応する？」

高市首相

「まだ求められていないので、仮定のことにはお答えしにくい。日本政府として必要な対応を行う方法を現在検討中。日本の法律の範囲内だが、どのように日本関係船舶、およびその乗員の命を守っていくか、何ができるかということを検討中」

無所属・広田議員

「日本関係船舶の護衛、それに伴う自衛隊の派遣が含まれている？」

小泉防衛相

「現時点で自衛隊の派遣、こういったことは考えていない」

今週19日には日米首脳会談を控える中、日本政府の対応は…。

政府関係者

「『日本は法律上何もできません』では収まらない。何ができるかを提案しなければいけない」

日本時間16日夜、茂木外相はアメリカのルビオ国務長官と電話で会談。イラン情勢への対応について、引き続き、緊密に意思疎通していくことを確認したということです。

■複数メディア「日本の対応が国際社会の基準となる可能性」

トランプ大統領に名指しされた他の国々は、どう対応するのか。

イギリスは「機雷除去のチームの派遣も含めて検討している」と述べ、フランスは「自国の利益を守る」としつつも、具体的な回答は避け、韓国政府は「慎重に検討する」と述べるにとどめていますが、複数のメディアが「19日の日米首脳会談の行方が注目されていて、日本の対応が国際社会の基準となる可能性がある」などと報じています。

国によって対応がわかれる中、トランプ大統領は中国が前向きな対応を示さなければ、今月末から予定している習近平国家主席との会談を延期する可能性もちらつかせています。その中国は…。

中国外務省の報道官

「直ちに軍事行動を停止して緊張の高まりを回避し、地域情勢の不安定化による世界経済への悪影響を防ぐよう呼びかける」

明言を避け、トランプ大統領の訪中についても「米中双方は引き続き意思疎通を図っている」と述べるにとどめました。

（3月16日放送『news zero』より）