【再会〜Silent Truth〜 最終話】23年前の真実が明らかに 淳一らが選ぶ未来とは
【モデルプレス＝2026/03/17】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の最終話が、16日に放送される。
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23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑者として、初恋の相手・万季子（井上真央）と再会する。その出会いをきっかけに運命は大きく動き出す。大切な人を想う気持ちが思いもよらぬ真実へと繋がっていく、切ないヒューマンラブミステリー。
23年前に銀行強盗犯を射殺したのは、飛奈淳一（竹内涼真）ではなかったかもしれない？真相究明の鍵を握るのは、淳一・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら同級生4人が現場から持ち去って隠し、23年後に発生したスーパー店長殺人事件でも使われた殉職警察官の拳銃。刑事・南良理香子（江口のりこ）の仮説を聞いた万季子は、淳一の潔白を証明したい一心で出頭。店長を殺したのは自分だと認め、所持していた拳銃を南良に差し出した。
すぐさま拳銃を調べ、《重大な事実》に気づく南良。時を同じくして淳一は、直人が何気なく話した《23年前の事件直後の記憶》に、引っかかりを覚え…。そんな中、南良は執念の捜査の末、ついに《真犯人だと思われる人物》のもとへ向かう――。
23年の時を経て炙り出される、すべての罪と秘密。再会によって、一度は封印したはずの過去と直面し、人生を大きく揺さぶられた同級生たちが選ぶ未来とは…？この冬一番切ないヒューマンラブミステリー、ついに完結。
（modelpress編集部）
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◆竹内涼真主演「再会〜Silent Truth〜」
23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑者として、初恋の相手・万季子（井上真央）と再会する。その出会いをきっかけに運命は大きく動き出す。大切な人を想う気持ちが思いもよらぬ真実へと繋がっていく、切ないヒューマンラブミステリー。
◆「再会〜Silent Truth〜」最終話あらすじ
23年前に銀行強盗犯を射殺したのは、飛奈淳一（竹内涼真）ではなかったかもしれない？真相究明の鍵を握るのは、淳一・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら同級生4人が現場から持ち去って隠し、23年後に発生したスーパー店長殺人事件でも使われた殉職警察官の拳銃。刑事・南良理香子（江口のりこ）の仮説を聞いた万季子は、淳一の潔白を証明したい一心で出頭。店長を殺したのは自分だと認め、所持していた拳銃を南良に差し出した。
すぐさま拳銃を調べ、《重大な事実》に気づく南良。時を同じくして淳一は、直人が何気なく話した《23年前の事件直後の記憶》に、引っかかりを覚え…。そんな中、南良は執念の捜査の末、ついに《真犯人だと思われる人物》のもとへ向かう――。
23年の時を経て炙り出される、すべての罪と秘密。再会によって、一度は封印したはずの過去と直面し、人生を大きく揺さぶられた同級生たちが選ぶ未来とは…？この冬一番切ないヒューマンラブミステリー、ついに完結。
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