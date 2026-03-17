米国債利回り（NY時間16:32）（日本時間05:32）
米2年債　 3.671（-0.046）
米10年債　4.222（-0.055）
米30年債　4.866（-0.038）
期待インフレ率　　2.363（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。市場は引き続き、中東情勢と原油価格の動向を注視しているが、１００ドル台に再上昇していたＷＴＩ先物が一時９２ドル台まで急落し、インフレ懸念は一服している。

　２－１０年債の利回り格差は+５５（前営業日：+５６）。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美