米１０年債利回り低下 原油反落でインフレ懸念一服＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 原油反落でインフレ懸念一服＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:32）（日本時間05:32）

米2年債 3.671（-0.046）

米10年債 4.222（-0.055）

米30年債 4.866（-0.038）

期待インフレ率 2.363（-0.016）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。市場は引き続き、中東情勢と原油価格の動向を注視しているが、１００ドル台に再上昇していたＷＴＩ先物が一時９２ドル台まで急落し、インフレ懸念は一服している。



２－１０年債の利回り格差は+５５（前営業日：+５６）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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