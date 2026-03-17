ABCテレビで2026年3月27日（金）深夜0時12分より放送される特番「千鳥ナイト」。この度、大悟・ノブそれぞれがMCを務める2番組の概要と、豪華な出演者を一挙解禁！

ノブがMCを務める番組『ツッコミサーキット』は、ツッコミスキルとレースサーキットを掛け合わせた新感覚バラエティです。大悟がMCを務める番組『ライフイズBET』は、世の中の誰もが一度は経験したことがある“あるある行動”を、究極の2択クイズとして予想する、新感覚の人間観察バラエティだ。

さらに、各番組には、深夜番組とは思えないほどの豪華出演者が決定。『ツッコミサーキット』には後藤輝基（フットボールアワー）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、津田篤宏（ダイアン）をはじめとする“ツッコミ界のレーサー”たち。『ライフイズBET』には吉村崇（平成ノブシコブシ）、嶋佐和也（ニューヨーク）、さらには相武紗季、ベッキーなど、芸能界を生き抜く勝負師たちが出演する。

ABCテレビと千鳥が、深夜の3時間だからこそ本当に面白いことだけをやる。新感覚バラエティの幕が開く。

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■「千鳥ナイト」番組概要

＜放送日時＞

2026年3月27日(金) 深夜０時12分～深夜３時12分 （ABCテレビ／関西ローカル）

※放送後にTVer・ABEMAで見逃し配信あり

＜内容＞

【第1部】『ツッコミサーキット』（MC：ノブ）

【第2部】『ライフイズBET』（MC：大悟）

＜出演＞

『ツッコミサーキット』 ＜＞内はチーム名

©ABCテレビビ

＜レーシングNOBU＞

ノブ（千鳥）、青空（からし蓮根）、タコス（マリーマリー）

＜GO！TO！モータース＞

後藤輝基（フットボールアワー）、中谷（マユリカ）、山下ギャンブルゴリラ（豪快キャプテン）

＜マッハ柴田∞＞ ※「∞」の読み：インフィニティ

柴田英嗣（アンタッチャブル）、井口浩之（ウエストランド）、森本晋太郎（トンツカタン）

＜津田自動車＞

津田篤宏（ダイアン）、芝大輔（モグライダー）、町田和樹（エバース）

【VTR出演】

原西孝幸（FUJIWARA）、天竺川原、みちお（トム・ブラウン）、森下直人（ななまがり）、

川北茂澄（真空ジェシカ）、ゆりやんレトリィバァ



『ライフイズBET』

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【MC】

大悟（千鳥）

【勝負師（五十音順）】

相武紗季、大東翔生（ダブルヒガシ）、嶋佐和也（ニューヨーク）、堂前透（ロングコートダディ）、新山（さや香）、ベッキー、吉村崇（平成ノブシコブシ）

【仕切り役】

トキ（藤崎マーケット）

【企画出演】

石井（さや香）、兎（ロングコートダディ）

【VTR出演】

・兎（ロングコートダディ）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、エース（バッテリィズ）

・矢口真里、熊田曜子

・ピスタチオ伊地知、アントニー（マテンロウ）、柏木成彦（素敵じゃないか）、イクト（イチゴ）

【ナレーション】

村田秀亮（とろサーモン）

公式HP： https://www.asahi.co.jp/chidori_night/

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