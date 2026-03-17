・「常備している食材は？」の結果は…

・1位 …卵 56%

・2位 ツナ缶 22%

・3位 納豆 12%

・4位 豆腐 8%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「常備している食材は？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「常備している食材は？」