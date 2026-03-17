AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍 『AIを使って考えるための全技術』 が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AIを使って「ダメ出し」をもらう

AIを仕事の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えたり、問題解決をしたりといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。

ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問（プロンプト）が適切でないことがほとんどなのです。

たとえば、上司に提案しようとしている内容の弱点を事前に把握することにも、AIは活用できます。それが、『AIを使って考えるための全技術』で紹介されている技法「ダメ出しの模擬」です。

こちらが、そのプロンプトです。

＜技法「ダメ出しの模擬」の指示文（プロンプト）＞ 〈企画を記入〉

この企画に、上層部はどのように反応するか、指摘事項を教えてください。上層部が重視する評価軸は、一般的な大企業のものを援用してください。

――『AIを使って考えるための全技術』（362ページ）より

本物の上司に提出する前に、「AI上司」に見せる

企画を提出したのに、上司から「まだ甘い」「生煮えだ」と言われてしまう。そんな経験、ありませんか。

自分では十分に練ったつもりでも、上層部から見ると評価の土俵にすら乗っていないことがあります。それは現場と経営層では、見えている景色が違うからです。

とはいえ、上司や経営陣に何度もレビューをお願いするのは難しいもの。忙しい相手に何度も「ダメ出ししてください」と頼むのは気が引けます。とはいえ、現場同士で指摘し合っても経営目線にはなかなか届きません。

そこで使えるのが、それをAIで実践する技法「ダメ出しの模擬」です。

この聞き方の優れた点は3つ。

第一に、上司に出す前に企画をブラッシュアップできること。

第二に、経営層が重視する一般的な評価基準でチェックできること。

第三に、肯定と改善点の両方を踏まえた客観的な指摘が得られること。

本物の上司にぶつける前に、AIという「高い壁」で企画を鍛える。

それだけで、企画の完成度は大きく変わります。

「文具メーカーの新規事業」について考えてみよう

では、この技法を実践してみましょう。

ここでは「文具メーカーの社員が、上司に“サブスク事業”のアイデアを提案する」という場面を例にして実践してみます。

技法「ダメ出しの模擬」のプロンプトにアイデアを記入して、AIにこのように聞いてみます。

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＜AIへの質問＞

〈毎月テーマに沿った文房具のセットを自宅に届けてくれる「毎月の文房具発見箱」というサブスクサービス。新商品や限定カラー、海外文具など、普段は手に取らないアイテムを厳選して同梱し、使い方のヒントや活用アイデアを紹介するカードも付ける。文房具の新しい魅力に出会える体験を提供すると同時に、メーカーにとっては新商品のテストやファンづくりにもつながる。〉

この企画に、上層部はどのように反応するか、指摘事項を教えてください。上層部が重視する評価軸は、一般的な大企業のものを援用してください。

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さて、AIはどのようなアイデアを出してくるのでしょうか。



＜AIの回答＞ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＜AIの回答＞ 「毎月の文房具発見箱」という企画に対して、一般的な大企業の上層部（役員・経営層）が重視する評価軸を踏まえると、おおむね「面白いが、事業として成立するか？」という視点から複数の指摘が出る可能性があります。代表的な反応を整理すると、以下のようになります。



1. 市場規模と成長性への疑問：「その市場はどれくらい大きいのか？」 上層部はまず、事業としてのスケールを確認します。 想定される指摘 ・文房具サブスクの潜在顧客数はどれくらいか

・日本市場だけで成立するのか、海外展開の可能性はあるのか

・サブスク疲れの中で継続率はどの程度見込めるのか 特に大企業では「年商何十億の事業になるのか？」という視点で見られることが多いでしょう。



2. 収益モデルの具体性：「利益はどこで出るのか？」 サブスクは一見わかりやすいですが、実際にはコストが重くなりやすい領域です。 想定される指摘 ・月額料金はいくら想定か

・文房具の原価と送料を差し引いた粗利はどのくらいか

・同梱カードや企画運営の人件費を含めても黒字になるのか 特に物流コスト（送料・梱包）は役員が必ず突っ込むポイントです。



3. 既存事業とのシナジー：「自社がやる意味は何か？」 大企業では、単体事業よりも既存事業との連動が重視されます。 想定される指摘 ・これは販売促進なのか新規事業なのか

・自社商品を入れるのか、他社商品も入れるのか

・自社ブランド価値はどう高まるのか 場合によっては「それは小売のビジネスでは？」という整理が求められる可能性もあります。



4. 差別化・競争優位性：「他社に真似されないのか？」 サブスクは参入障壁が低いことが多いため、以下の点が問われます。 想定される指摘 ・LOFTやAmazonが同じことをやったら勝てるのか

・文房具店の定期便とどう違うのか

・“発見箱”の独自価値は何か つまりコンセプトの尖りが求められます。



5. 実行オペレーション：「現場は回るのか？」 上層部は、現実の運用をかなり気にします。 想定される指摘 ・毎月のテーマは誰がどう決めるのか

・商品選定・在庫確保・梱包はどう回すのか

・限定カラーなど供給が不安定な商品はどう扱うのか 特にサブスクは運用が止まると信用が落ちるため、オペレーションの説明が求められます。



6. ブランドリスク：「自社ブランドにとって安全か？」 メーカーの場合、ブランド管理も重要です。 想定される指摘 ・他社製品を入れる場合、ブランドの整合性は大丈夫か

・安価な商品が混ざるとブランド価値を下げないか

・海外文具の品質トラブルはどう管理するのか



まとめ：上層部の典型的な総評 上層部の反応は、多くの場合このようになります。 「コンセプトは面白い。ただし、

・市場規模

・収益モデル

・差別化

・運用体制

をもう少し具体的にしてほしい」 つまり、企画としては好感触だが、事業計画としてはまだ粗いという評価です。

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いいですね。

この回答のいいところは、最初に「市場はどれくらい大きいのか」という視点を出している点です。アイデアを考えるときは面白さに目が行きがちですが、会社の上層部はまず「この事業はどれくらい大きくなるのか」を見ます。そこを最初に押さえているので、経営の視点に立った整理になっています。

もう一ついいのは、送料や梱包などのコストに触れていることです。サブスクは売上は安定しますが、配送コストが大きくなりやすいビジネスです。この点を指摘しているのはとても実務的で、「本当に利益が出るのか」を考える良い視点だと思います。

そして特に重要なのが、「なぜこの会社がやるのか」という視点です。大企業では、面白いアイデアだけでは企画は通りません。既存の事業やブランドとどう関係するのかが必ず問われます。その点を押さえているのは、とても経営的な見方だと思います。

ただ、これらのダメ出しを受けて、企画を断念する必要はありません。

視点を変えれば、これらの指摘に対応することでアイデアを具体化していけるということ。さらにスレッドを続けて、課題解決・解消への打ち手も聞いてみてください。

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＜AIへの質問＞

これらのダメ出しに対する打ち手を考えてください。

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もうそのまんま、ストレートに聞いてOKです。

上記の指摘に対する打ち手が提示されるはずです。

上司に提案を持っていく前に、ぜひ一度技法「ダメ出しの模擬」を活用してみてください。