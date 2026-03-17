日本で異例の写真集発売も…韓国美人ゴルファー、“貫録プロポーション”に目が行く大胆レギンス姿

日本でも人気を集めた韓国女子ゴルファー、アン・シネの美貌あふれる近況が話題だ。

【写真】童顔+グラマラス…韓国美女ゴルファーの圧巻ボディ

アン・シネは最近、自身のインスタグラムを更新。「何が多いかな」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ブラウンのタンクトップに同系色のレギンスを合わせ、オーバーサイズのジャケットをルーズに羽織った装いのアン・シネが写っている。現役時代と変わらぬ引き締まったプロポーションはさることながら、透き通るような美肌など、端正なビジュアルが見る者の目を引く。

ほかにも、車内でやや疲れた表情で自撮りをしたり、自宅でスキンケアをしながら鏡越しに写真を撮ったりするなど、何気ない日常風景も多数披露。彼女の投稿には「美しい」「すべてがキュート！」「ビューティフル…」「大好きです」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・シネInstagram）

アン・シネは1990年12月18日生まれの35歳。小学3年時のニュージーランド留学でゴルフの実力を磨くと、2008年にプロ転向した後、2015年の「KLPGAチャンピオンシップ」で初のメジャー大会制覇を達成。2017年の日本ツアー参戦時は美貌でも注目を集め、2018年には現役ゴルファーとして異例の写真集も日本の雑誌社より発売した。

2024年9月に現役引退を宣言した後、昨年8月に化粧品ブランド「MERBEI（メルベイ）」をローンチ。今年2月には日本でポップアップストアを開くなど、第二のキャリアを切り開いている。