　17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比700円高の5万4230円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3751.15円に対しては478.85円高。出来高は1万773枚だった。

　TOPIX先物期近は3633.5ポイントと前日比45.5ポイント高、TOPIX現物終値比22.77ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54230　　　　　+700　　　 10773
日経225mini 　　　　　　 54190　　　　　+665　　　226391
TOPIX先物 　　　　　　　3633.5　　　　 +45.5　　　 15073
JPX日経400先物　　　　　 32995　　　　　+415　　　　 525
グロース指数先物　　　　　 744　　　　　 +13　　　　1164
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース