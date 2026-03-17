日経225先物：17日夜間取引終値＝700円高、5万4230円
17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比700円高の5万4230円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3751.15円に対しては478.85円高。出来高は1万773枚だった。
TOPIX先物期近は3633.5ポイントと前日比45.5ポイント高、TOPIX現物終値比22.77ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54230 +700 10773
日経225mini 54190 +665 226391
TOPIX先物 3633.5 +45.5 15073
JPX日経400先物 32995 +415 525
グロース指数先物 744 +13 1164
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3633.5ポイントと前日比45.5ポイント高、TOPIX現物終値比22.77ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54230 +700 10773
日経225mini 54190 +665 226391
TOPIX先物 3633.5 +45.5 15073
JPX日経400先物 32995 +415 525
グロース指数先物 744 +13 1164
東証REIT指数先物 売買不成立
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