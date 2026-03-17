EU＝ヨーロッパ連合の外相会合が16日に行われ、EUの外交トップ、カラス上級代表は中東での軍事行動について「これはヨーロッパの戦争ではない」と繰り返し述べました。

EU各国の外相会合の終了後、カラス上級代表は「現在、紅海で展開している護衛作戦を、ホルムズ海峡まで広げるなどの任務を拡大するという考えはEUの加盟国にはない」と述べ、船舶の保護に関する具体的な提案は見送られました。

そのうえで、カラス氏は「これはヨーロッパの戦争ではない」と繰り返し述べたうえで、外交的な解決を訴えました。

ドイツのメルツ首相も16日、「この戦闘には参加しない」と述べていて、ヨーロッパ各国がアメリカと距離を置く姿勢が鮮明となっています。

一方、イランのアラグチ外相は16日、「アメリカとイスラエルによる爆撃で、200人以上の子どもを含む数百人のイラン市民が死亡した」と主張しました。16日に開かれた国連人権理事会の会見でも、イランで防空警報やシェルターなどが機能していないとの報告があり、戦禍にさらされる市民の安全確保に対し、強い懸念の声があがっています。