投手には先発、中継ぎ、抑えとそれぞれの役割がある。どれも欠かせないポジションだが、全てを全うできる選手はそう多くはない。日本ハム・山崎福也投手（33）はこの一週間で全ポジションを経験。オープン戦ではあるが、さすがの対応能力の高さを見せた。

「オープン戦なのでね。いろんな投げる順番とかはそんな関係ないのかな、というのは僕の中で思っていたので。そんな意識はしていない」

そう振り返った山崎だが、まず5日の西武戦で先発し4回2失点。11日の楽天戦では救援で1回完全投球、中2日で迎えた14日の巨人戦では最終回を託されて1安打無失点と好投した。昨季終盤にリリーフ経験があるとはいえ、短い期間で3ポジションに対応し、新庄監督も「（リリーフに）向いてそうな気もしますけどね」と、冷静に分析した。

オリックス時代の20年に先発転向以降、昨季まで5年連続でシーズン100イニング以上を記録。今季も先発として球速アップを誓い、新たな投球フォームに取り組んできた。昨季直球の平均球速は138・4キロも、既に145キロをマークするなど一定の成果は出ており「感覚は良いですけどね」と振り返る。

開幕ローテーションは伊藤、北山、達、有原、細野の5人が確定。残り1枠を金村、加藤貴らと争う山崎は言う。「今は球速を上げたい。先発であっても、どこであっても自分自身のレベルを上げていくだけ」。FA加入3年目、与えられたポジションでフル回転する覚悟だ。（清藤 駿太）