【阪神大賞典】アドマイヤテラ データはメンバー唯一の減点１ 伝統の長距離重賞で盾獲りへ弾みつける
「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）
有馬記念１１着のアドマイヤテラが巻き返しに燃えている。２４年の菊花賞では３着に好走。長距離適性を示すと、そこからオープン、Ｇ２と連勝した。強力古馬勢とのＧ１では壁にぶち当たったが、実力は確か。今季初戦の伝統の長距離重賞で勝利を飾り、盾獲りへ弾みをつける。また、データ班も推奨馬にアドマイヤテラを挙げた。
▼傾向（過去１０年）
天皇賞・春へのステップレース。１８年レインボーライン、２３年ジャスティンパレス、２４年テーオーロイヤルは本番も制した。
▼人気
１番人気〈４・１・２・３〉
２番人気〈３・２・０・５〉
３番人気〈２・０・２・６〉
４番人気〈１・２・１・６〉
５番人気〈０・２・３・５〉
１番人気の信頼度はまずまず。勝ち馬は全て４番人気以内と波乱は望みにくい一戦だ。
▼ステップ
有馬記念〈４・４・２・６〉
ダイヤモン〈１・２・２・１５〉
日経新春杯〈１・０・２・９〉
ジャパンＣ〈１・０・１・２〉
中山金杯〈１・０・０・０〉
ＡＪＣＣ〈１・０・０・６〉
ＯＰ競走〈０・０・１・１４〉
準ＯＰ〈１・２・０・１２〉
勝ち馬８頭が芝２２００メートル以上の重賞から参戦。同じく８頭が中７週以上と間隔をあけて臨んでいた。
▼前走内容
勝ち馬８頭がＶか、負けても０秒７差以内だった。同７頭が５番人気以内。
▼所属
美 浦〈０・２・０・１７〉
栗 東〈１０・８・１０・６９〉
地方馬〈０・０・０・３〉
栗東所属馬の独壇場。
▼馬齢
４歳馬〈５・４・２・１３〉
５歳馬〈３・４・４・１９〉
６歳馬〈２・２・４・２０〉
７歳以上〈０・０・０・３７〉
７歳以上馬は厳しい。
▼重賞実績
勝ち馬８頭に勝利経験があった。
▼決め手
勝ち馬７頭が前走の４角を２〜６番手で通過していた。
▼注目馬 すべてをクリアした馬はゼロ。減点１はアドマイヤテラだけだった。有馬記念は１１着と惨敗。反撃を期待する。（記録室）