「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）

有馬記念１１着のアドマイヤテラが巻き返しに燃えている。２４年の菊花賞では３着に好走。長距離適性を示すと、そこからオープン、Ｇ２と連勝した。強力古馬勢とのＧ１では壁にぶち当たったが、実力は確か。今季初戦の伝統の長距離重賞で勝利を飾り、盾獲りへ弾みをつける。また、データ班も推奨馬にアドマイヤテラを挙げた。

▼傾向（過去１０年）

天皇賞・春へのステップレース。１８年レインボーライン、２３年ジャスティンパレス、２４年テーオーロイヤルは本番も制した。

▼人気

１番人気〈４・１・２・３〉

２番人気〈３・２・０・５〉

３番人気〈２・０・２・６〉

４番人気〈１・２・１・６〉

５番人気〈０・２・３・５〉

１番人気の信頼度はまずまず。勝ち馬は全て４番人気以内と波乱は望みにくい一戦だ。

▼ステップ

有馬記念〈４・４・２・６〉

ダイヤモン〈１・２・２・１５〉

日経新春杯〈１・０・２・９〉

ジャパンＣ〈１・０・１・２〉

中山金杯〈１・０・０・０〉

ＡＪＣＣ〈１・０・０・６〉

ＯＰ競走〈０・０・１・１４〉

準ＯＰ〈１・２・０・１２〉

勝ち馬８頭が芝２２００メートル以上の重賞から参戦。同じく８頭が中７週以上と間隔をあけて臨んでいた。

▼前走内容

勝ち馬８頭がＶか、負けても０秒７差以内だった。同７頭が５番人気以内。

▼所属

美 浦〈０・２・０・１７〉

栗 東〈１０・８・１０・６９〉

地方馬〈０・０・０・３〉

栗東所属馬の独壇場。

▼馬齢

４歳馬〈５・４・２・１３〉

５歳馬〈３・４・４・１９〉

６歳馬〈２・２・４・２０〉

７歳以上〈０・０・０・３７〉

７歳以上馬は厳しい。

▼重賞実績

勝ち馬８頭に勝利経験があった。

▼決め手

勝ち馬７頭が前走の４角を２〜６番手で通過していた。

▼注目馬 すべてをクリアした馬はゼロ。減点１はアドマイヤテラだけだった。有馬記念は１１着と惨敗。反撃を期待する。（記録室）