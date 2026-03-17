勝って盾獲りに弾みをつけたいアドマイヤテラ

写真拡大

　「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）

　有馬記念１１着のアドマイヤテラが巻き返しに燃えている。２４年の菊花賞では３着に好走。長距離適性を示すと、そこからオープン、Ｇ２と連勝した。強力古馬勢とのＧ１では壁にぶち当たったが、実力は確か。今季初戦の伝統の長距離重賞で勝利を飾り、盾獲りへ弾みをつける。また、データ班も推奨馬にアドマイヤテラを挙げた。

　▼傾向（過去１０年）

　天皇賞・春へのステップレース。１８年レインボーライン、２３年ジャスティンパレス、２４年テーオーロイヤルは本番も制した。

　▼人気　

　１番人気〈４・１・２・３〉

　２番人気〈３・２・０・５〉

　３番人気〈２・０・２・６〉

　４番人気〈１・２・１・６〉

　５番人気〈０・２・３・５〉

　１番人気の信頼度はまずまず。勝ち馬は全て４番人気以内と波乱は望みにくい一戦だ。

　▼ステップ　

　有馬記念〈４・４・２・６〉

ダイヤモン〈１・２・２・１５〉

日経新春杯〈１・０・２・９〉

ジャパンＣ〈１・０・１・２〉

　中山金杯〈１・０・０・０〉

　ＡＪＣＣ〈１・０・０・６〉

　ＯＰ競走〈０・０・１・１４〉

　　準ＯＰ〈１・２・０・１２〉

　勝ち馬８頭が芝２２００メートル以上の重賞から参戦。同じく８頭が中７週以上と間隔をあけて臨んでいた。

　▼前走内容　

　勝ち馬８頭がＶか、負けても０秒７差以内だった。同７頭が５番人気以内。

　▼所属　

　　美　浦〈０・２・０・１７〉

　　栗　東〈１０・８・１０・６９〉

　　地方馬〈０・０・０・３〉

　栗東所属馬の独壇場。

　▼馬齢　

　　４歳馬〈５・４・２・１３〉

　　５歳馬〈３・４・４・１９〉

　　６歳馬〈２・２・４・２０〉

　７歳以上〈０・０・０・３７〉

　７歳以上馬は厳しい。

　▼重賞実績　

　勝ち馬８頭に勝利経験があった。

　▼決め手　

　勝ち馬７頭が前走の４角を２〜６番手で通過していた。

　▼注目馬　すべてをクリアした馬はゼロ。減点１はアドマイヤテラだけだった。有馬記念は１１着と惨敗。反撃を期待する。（記録室）