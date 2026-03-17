「ファルコンＳ・Ｇ３」（２１日、中京）

開業３年目を迎えた福永厩舎が送り出すダイヤモンドノットはデビュー３戦目で初勝利を挙げると、もみじＳ２着、京王杯２歳Ｓ１着、朝日杯ＦＳ２着とステップアップ。福永師は「（２戦目までの）１２００メートルは忙しかったかな。距離を延ばしてからは安定しているね」と目を細める。

ただ、３歳初戦に向けた調整は決して順調ではなかった。２週前追い切り（４日）は栗東ＣＷで６Ｆ７９秒１−１１秒２をマークしたが、師は「迫力がない。時計は出ているけど、動きの質が良くない」と厳しいジャッジ。それでも確かな厩舎力で胸を張って走るフォームの修正に着手。１週前追い切り（栗東ＣＷ６Ｆ８２秒５−１１秒６）後には「きょう（１２日）は良かった。少しずつ修正できているし、いい追い切りだった。競馬までにはもっと良くなる」と手応えをにじませる。

１番人気は１４年タガノグランパを最後に１１連敗中。人気馬苦戦のレースだが、馬自身は２勝を挙げる得意の千四で、福永師にとっても騎手時代に３勝（０２年サニングデール、１４年タガノグランパ、１８年ミスターメロディー）した相性の良い重賞だ。「ある程度できあがっていた馬だけど体は良くなっている。前走で逃げたし、ＮＨＫマイルに向けて１４００メートルをはさみたかった。左回りの１４００メートルは良い条件だしね」。３歳初戦から非凡なスピードを証明する。